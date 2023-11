Umit muore in Terra Amara e le anticipazioni delle nuove puntate vedranno Zuleyha responsabile di ciò che le accadrà. A trovare il suo corpo privo di vita sarà Fekeli che, insieme a Fikret, riporteranno Altun sul luogo del delitto. Tutto avrà inizio quando Demir sparirà nel nulla e Umit, disperata, correrà da Zuleyha per costringerla a svelarle dove si trovi il suo ex amante.

Zuleyha dovrà poi farsi coraggio quando la polizia la chiamerà all'obitorio per identificare un corpo trovato senza documenti: si tratta forse di Demir? Anche in questa occasione, al suo fianco ci sarà il buon Fekeli per farle coraggio.

Terra amara, Umit muore: anticipazioni nuove puntate

La morte di Umit in Terra amara segnerà una svolta importante nella quarta stagione, anche per ciò che accadrà a Demir, che sparirà nel nulla con grande disperazione di Zuleyha.

Le ricerche inizieranno subito ma di Yaman non ci sarà traccia. A quel punto Umit rapirà il piccolo Adnan e darà un appuntamento a Zuleyha, certa che sappia dove si trovi Demir. Le sue supposizioni saranno sbagliate.

Umit userà il piccolo Adnan come merce di scambio per tentare di far confessare Zuleyha, che le giurerà di non sapere nulla e di essere preoccupata quanti lei per la sparizione di Demir.

Davanti alla sua insistenza e alla decisione di non ridarle il figlio, Zuleyha le sparerà facendola cadere a terra esanime, per poi fuggire.

Zuleyha colpisce Umit

Zuleyha chiederà aiuto a Fekeli e Fikret per tornare sul luogo dello scontro con Umit, essendosi accorta di non aver più l'arma con sé.

Quando i tre arriveranno sul posto, non ci sarà alcuna traccia di Umit e nemmeno dell'arma usata da Zueyha.

Fekeli noterà delle tracce di sangue e, seguendole, scoprirà una tremenda verità: il corpo di Umit si trova nell'auto di Gümüşoğlu.

Zuleyha chiamata dalla polizia per identificare un corpo

I guai per Altun non saranno finiti qui. Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara raccontano che Zuleyha verrà chiamata per identificare un corpo dalla polizia e il suo pensiero andrà subito a Demir, visto che è sparito senza dare sue notizie da molti giorni.

Altun, accompagnata anche in questa triste circostanza da Fekeli, andrà all'obitorio e, facendosi coraggio, entrerà nella fredda stanza dove si trova il corpo che è stata chiamata a identificare.

Per fortuna non si tratta di Demir. Zuleyha, uscendo dalla stanza, si lascerà andare a un piato liberatorio tra le braccia del fidato Fekeli, avendo la speranza che Demir sia ancora vivo e che, prima o poi, possa venire ritrovato o che torni di sua spontanea volontà alla villa.