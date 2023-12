In Terra Amara la morte di Ümit non verrà accantonata con la sua sepoltura. Molto presto a Çukurova arriverà il padre Iskender, che dopo aver ricevuto una telefonata anonima, in cui gli è stato detto che la figlia non è morta in un incidente stradale ma che è stata uccisa, chiederà al pm che la salma della ragazza venga esumata per poter compiere l'autopsia. La sua richiesta verrà accolta.

Il corpo di Ümit viene esumato

Iskender, il padre di Ümit, arriverà a Çukurova con chiare intenzioni: far dissotterrare il corpo della figlia per far effettuare l'autopsia.

Ha ricevuto una strana telefonata in cui gli veniva detto che la figlia non è morta in un incidente stradale, ma che è stata uccisa. Racconterà tutto al pubblico ministero e la sua richiesta verrà accolta.

La tomba di Ümit verrà riaperta e il suo corpo verrà subito portato nell'istituto di medicina legale per permettere all'anatomopatologo di effettuare l'autopsia.

Arriva la conferma: Ümit è stata uccisa

Mentre verrà eseguito l'esame autoptico insieme all'anatomopatologo ci sarà anche il pm, che vorrà constatare con i suoi stessi occhi se la ragazza è stata effettivamente uccisa. Durante l'autopsia avverrà l'amara scoperta: la ragazza è stata fatta fuori con un colpo di pistola, nel suo addome è presente un proiettile.

Iskender aveva ragione e quella telefonata anonima gli ha detto l'assoluta verità.

Züleyha scopre la notizia dal giornale

La notizia arriverà subito alla stampa e una delle prime a vederla sarà Züleyha. Sarà la sua segretaria a mostrarle il giornale in cui viene riportata la notizia della morte di Ümit per omicidio. Züleyha andrà nel panico perché sa che è stata lei a far partire quel colpo mortale.

La prima cosa che farà sarà correre subito da Fikret, perché lei ha confidato di aver sparato a Ümit solo a lui e a Fekeli.

Züleyha teme di finire in carcere

Züleyha gli mostrerà il foglio di giornale dove sarà chiaro che qualcuno ha detto a Iskender ciò che è successo alla figlia, ma loro si domanderanno chi possa essere stato, a parte loro tre nessuno sa cosa è realmente successo.

Ovviamente sono all'oscuro del fatto che Hakan abbia visto Züleyha e che anche Betül abbia sentito la confessione della giovane origliando fuori la porta.

Züleyha temerà per il suo futuro, sa che la polizia potrebbe arrivare da un momento all'altro per arrestarla. Fikret proverà a farle coraggio, ma essere lucidi in quel momento sarà veramente difficile.

Hande Soral ha lasciato il set per motivi familiari

Hande Soral, l'interprete di Ümit, lascerà la serie durante i primi episodi della quarta stagione. A quanto pare è stata la stessa attrice a scegliere di abbandonare la serie e dietro si nasconderebbero dei motivi familiari.

Per registrare la serie Soral si è dovuta trasferire per un lungo periodo ad Adana, cosa che l'ha costretta a stare lontana dal marito İsmail Demirci, anche lui attore. La scelta di abbandonare Terra amara, quindi, è stata fatta solo per stare più vicino alla sua famiglia.