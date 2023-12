Nei prossimi appuntamenti di Terra Amara, che andranno in onda giovedì 14 e venerdì 15 dicembre, gli uomini di Demir troveranno Umit e la porteranno in un luogo segreto per eseguire un'interruzione di gravidanza. Intanto, Betul rivelerà a Sevda dove si trova sua figlia. Nel frattempo, le condizioni di Kerem Ali peggioreranno e la sua vita sarà appesa ad un filo. Successivamente, Zuleyha respingerà il dottor Ihsan per evitare che Umit abortisca, scatenando l'ira di Demir. Infine, Sevda minaccerà di far arrestare Zuleyha se Demir non le consegnerà un ingente somma di denaro.

Gli uomini di Demir rapiscono Umit portandola in un luogo segreto

Nel nuovo appuntamento che andrà in onda il 14 dicembre, gli uomini di Demir riusciranno a localizzare Umit che sarà condotta in un luogo avvolto nell'ombra, dove il giorno successivo sarà sottoposta a un delicato intervento per porre fine alla gravidanza. Nel frattempo, Sevda, travolta dalla disperazione, si recherà con cuore affranto a villa Yaman, sperando in un conforto e un sostegno da parte di Zuleyha. Purtroppo, la sua supplica verrà respinta senza appello. Tuttavia, Betul svelerà a Sevda la segreta collocazione di sua figlia.

Mentre la tragedia si dipana, le condizioni di Kerem Ali peggioreranno, portando ansia e preoccupazione a coloro che gli sono vicini.

Fortunatamente, l'abile intervento del corpo medico riuscirà a scongiurare il peggio, preservando la vita del bambino. Nel frattempo, la consapevolezza di Coskun crescerà: Fikret, Fekeli e Lutfiye rappresentano la vera famiglia per il neonato, spingendolo a prendere la difficile decisione di affidare il piccolo alle loro amorevoli cure.

Zuleyha non vuole che Umit sia costretta ad abortire

Nell'episodio di Terra amara in onda il 15 dicembre, Zuleyha, in un atto di ribellione contro le volontà di Demir, respingerà il dottor Ihsan, rifiutandosi categoricamente di costringere Umit a subire l'interruzione di gravidanza. Nel frattempo, Sevda esigerà da Demir non solo denaro ma anche un mezzo di trasporto per poter lasciare Cukurova.

Il suo ricatto sarà alimentato dalla minaccia di svelare alle autorità il coinvolgimento di Zuleyha in un omicidio. Costretto a cedere alle pressioni, Demir si recherà all'appuntamento concordato con Sevda per rilasciare l'ingente somma.

Riassunto dell'episodio precedente di Terra amara

Nello scorso episodio di Terra amara in onda mercoledì 13 dicembre, un legale si presenta presso la tenuta per prelevare Kerem Ali, ma viene prontamente allontanato. Nel mentre, Nazire segnala a Fekeli il peggioramento delle condizioni del bambino, spingendo Fikret e gli zii a trasportarlo d'urgenza in ospedale. Alla fine si scopre che Kerem Ali è stato colpito da una forma di meningite e che necessita di cure, trascorrendo la notte in terapia intensiva.