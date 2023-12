Nella quarta stagione di Terra Amara Züleyha crederà di trovare l'amore con Mehmet, ma tutto non sarà facile come sembra. Proprio nel giorno in cui dovrebbe sposarsi Lütfiye le farà una confessione sconvolgente: Fekeli è stato assassinato da Abdülkadir. Züleyha sarà scioccata, ma oltre a ciò scoprirà che l'uomo è stato ucciso dopo un viaggio a Isparta. Alla ragazza verrà in mente una cosa: quella è la cittadina da cui proviene Mehmet, quindi crederà che anche lui sia coinvolto nell'omicidio.

Züleyha scopre la verità sulla morte di Fekeli

Züleyha sarà pronta a convolare a nozze con Mehmet.

La cerimonia si svolgerà in giornata e ovviamente sarà più felice che mai. A smorzare il suo entusiasmo, però, ci penserà Lütfiye, che quando giungerà a Villa Yaman e scoprirà del matrimonio, si renderà conto che non può lasciar sposare la ragazza senza farle una confessione.

Le dirà che parecchi mesi prima ha ricevuto una telefonata anonima che le svelava che Fekeli è morto a causa di un omicidio. Züleyha non riuscirà a crederci, il povero Fekeli non è morto per un infarto, come hanno sempre pensato.

C'è la mano di Abdülkadir dietro la morte di Fekeli

Züleyha proverà a chiederle se sa il nome dell'assassino e Lütfiye le rivelerà che la "voce anonima" le ha detto che a ucciderlo è stato Abdülkadir.

Züleyha non riuscirà a crederci, perché Abdülkadir dovrebbe fare una cosa del genere, forse qualcuno sta provando a incastrarlo.

Lütfiye, però, le dirà che quello che le ha raccontato su Abdülkadir è tutto vero, anche perché quando ha iniziato a indagare sulla cosa tramite Betül, la donna è stata rapita e intimata di non proseguire con le sue indagini, perché sarebbe potuta andare incontro a qualcosa di brutto.

Züleyha decide di non sposare più Mehmet

Lütfiye le dirà che Fekeli è stato ucciso dopo essersi recato a Isparta e a Züleyha, quando sentirà il nome della città, verrà un sussulto: Mehmet è di Isparta, quindi teme che anche lui possa essere implicato nell'omicidio di Fekeli.

Sarà così che Züleyha prenderà una decisione drastica, le nozze non si posso celebrare e sarà lei stessa a dirlo a Mehmet: "Non posso sposarti, non posso proprio farlo, ho cambiato idea".

Fekeli uscirà di scena durante la quarta stagione di Terra amara e il suo interprete, Kerem Alışık, ha avuto modo di salutare il pubblico della serie su Instagram.

"Ho amato questa serie come un genitore e una moglie - ha scritto Kerem Alışık - Il mio ringraziamento va a tutte le persone che hanno lavorato a questa, alle calorose persone di Adana e ai telespettatori che ci voglio tanto bene. Il cuore, la mente e i ricordi restano, ma ora è arrivato per me il momento di partire. Me ne vado, ma è come se restassi.