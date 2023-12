Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 25 al 29 dicembre Antonio e Manuel saranno scioccati quando scopriranno che Viola e Damiano hanno una relazione. Inoltre Clara chiederà a Eduardo di tornare in Italia. L'uomo accetterà e su consiglio di Damiano si costituirà alla polizia, mentre Palladini non avrà cambiato idea in merito all'idea di avere la custodia esclusiva di Federico.

Guido e Mariella contenti che Luca abbia trascorso il Natale a Palazzo Palladini

Clara non ce la farà più a scappare e chiederà a Eduardo di ritornare in Italia. Alberto invece con l'avvicinarsi del Natale si chiederà sempre dove sia finito suo figlio Federico.

Intanto a Palazzo Palladini tutti saranno pronti a celebrare al meglio il Natale. Raffaele sarà pronto ad affidare a Otello un particolare compito, così da trasmettere lo spirito natalizio a tutti.

Nel frattempo Viola e Damiano proveranno a non turbare i loro familiari con la loro storia d'amore. I due in particolare eviteranno che i loro figli possano scoprirli. Manuel però si accorgerà come stanno realmente le cose ed informerà immediatamente Antonio. In tutto questo Guido e Mariella saranno contenti del fatto che Luca abbia trascorso il Natale a Palazzo Palladini. I malumori dell'uomo però torneranno, in quanto la malattia gli provocherà imbarazzo.

Eugenio non risponde alle domande di Antonio

Antonio sarà scioccato dopo che Manuel gli ha riferito della storia esistente tra sua madre e Renda. Intanto Renato proverà a ovviare a un suo errore. Poggi infatti in Sicilia ha scordato di comprare un regalo per Otello e si rivolgerà a Raffaele. Inoltre Filippo non prenderà affatto bene quanto detto da Micaela in radio.

In questo caso però Sartori non troverà il sostegno di una persona, che credeva la pensasse come lui. Eduardo invece cederà alle richieste della Curcio, ma questo lo porterà inevitabilmente a dover fronteggiare Alberto. Quest'ultimo sarà determinato ad avere la custodia esclusiva di Federico.

Nel frattempo Damiano verrà a conoscenza del fatto che Sabbiese abbia deciso di tornare a Napoli e lo convincerà a costituirsi alla polizia.

Micaela celebrerà il suo successo in radio, mentre Mariella sarà meravigliata dall'atteggiamento di Serena e sarà convinta che le stia nascondendo qualcosa. Nicotera invece non risponderà alle numerose domande fatte da Antonio, ma non saprà che il figlio ha scoperto la relazione della Bruni.

Tra le altre cose Nunzio proverà a consigliare al meglio Samuel su come riottenere la fiducia di Micaela, dopo che i due ragazzi hanno avuto un duro confronto.

La fuga di Clara nelle precedenti puntate

Nelle puntate precedenti abbiamo assistito alla fuga di Clara insieme a Federico e a Eduardo. La donna infatti ha creduto di poter iniziare una nuova vita insieme a Sabbiese. Poco dopo però Curcio è stata assalita dai dubbi su che tipo di futuro avrebbe potuto offrirle l'uomo. Questa sua decisione ha finito per ritorcersi contro di lei, visto che il suo ex Alberto Palladini ha avviato una lotta per avere la custodia esclusiva del piccolo Federico.