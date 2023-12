Proseguono le anticipazioni di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 17 al 23 dicembre e che si concentreranno sul finale della terza stagione della soap. Gran scompiglio a villa Yaman sarà creato dall'arrivo di Umit che ricatterà Demir per poter restare a vivere lì con la sua famiglia. Un uomo misterioso rapirà la piccola Leyla che verrà poi riconsegnata incolume a Zuleyha. Mentre Fikret e Demir faranno la pace, degli uomini armati si introdurranno alla tenuta degli Yaman facendo sparire nel nulla Demir.

Demir accetta Fikret come su fratello

Le anticipazioni di Terra amara degli episodi che verranno trasmessi da domenica 17 a sabato 23 dicembre prendono il via dal rapimento di Leyla, che verrà riconsegnata in breve senza richiesta di riscatto a Zuleyha. Mentre sarà in ansia per la sparizione della figlia, Demir riuscirà a ricucire il suo rapporto con Fikret che offrirà il suo supporto al fratellastro. Fikret, inoltre, riferirà a Demir che Hakan, suo nemico dei tempi dell'università, si trova in paese e Yaman maturerà l'idea che l'uomo sia implicato nel rapimento della figlia.

Demir annuncerà a tutti che ormai devono considerare Fikret come un membro della sua famiglia e gli chiederà scusa per il modo in cui il padre lo ha trattato mentre era ancora in vita.

Umit, sentendosi abbandonata da tutti, deciderà di passare alle maniere forti e si presenterà a Villa Yaman minacciando Demir: se non la farà restare a casa sua, dirà a tutti che a uccidere Sevda è stato lui. Temendo di finire in carcere, Demir sarà costretto a cedere ma accetterà l'aiuto di Betul che si offrirà di ospitare la dottoressa nella sua casa, proprio accanto a quella del cugino.

Intenzione della figlia di Sermin sarà quella di sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Assalto a Villa Yaman

Il clima disteso venutosi a creare tra Demir e Fikret non durerà a lungo visto che la polizia arriverà a Villa Yaman e accuserà Demir per l'omicidio di Sevda portandolo in carcere. Grazie all'aiuto di Fikret, che sostituirà Demir con uno dei suoi uomini, Yaman riuscirà a evadere ma invece di scappare subito deciderà di rientrare a casa per portare via con sé Zuleyha e i figli.

Mentre si darà vita ai preparativi per la fuga un gruppo di uomini armati entrerà in casa e Uzum resterà ferita gravemente.

Nel trambusto Demir scomparirà nel nulla e Zuleyha si dispererà perché non saprà che fine ha fatto il marito. Frattanto a casa di Fekeli ci sarà un'esplosione. Con questi avvenimenti si chiuderà la terza stagione di Terra amara.

L'arrivo di Hakan, nuovo amore di Zuleyha

La quarta stagione della soap turca si aprirà con le ricerche di Demir che Zuleyha metterà in atto, ma purtroppo non passerà molto prima che il suo corpo venga ritrovato senza vita all'interno di una cella frigorifera. Per un grande protagonista che abbandonerà la serie ne arriverà un altro che verrà introdotto ai telespettatori proprio durante le puntate che andranno in onda a breve su Canale 5.

Hakan entrerà in scena come un nemico degli Yaman ma ben presto l'uomo conquisterà il cuore di Zuleyha che resterà vedova. Tra i due scoppierà l'amore tanto che Altun confesserà di aver amato nella sua vita solo Yilmaz e Hakan, aggiungendo di aver vissuto un inferno accanto a Demir. Anche in questo caso la felicità di Zuleyha non sarà destinata a durare a lungo.