Nei nuovi episodi della soap tv La Promessa che andranno in onda su Canale 5 dal 27 al 29 dicembre 2023 il giovane Salvador verrà dichiarato morto dopo essere stato catturato in guerra, intanto alla tenuta Cruz sarà sempre più intenzionata a uccidere Elisa.

Jana non sta bene

Jana rientrerà alla tenuta stremata sul piano fisico, le sue amiche si preoccuperanno per lei e le chiederanno di farsi visitare da un medico. La giovane rifiuterà e Maria deciderà di rivolgersi a Pia per chiederle di concedere all'amica un giorno di riposo.

Dopo aver sposato Pia, Gregorio tenterà di convincere la moglie a lasciare la tenuta per vivere in un'abitazione di loro proprietà.

Tutti i tentativi dell'uomo però risulteranno vani perché la domestica sarà irremovibile sulle proprie decisioni.

Intanto Cruz e Lorenzo saranno sempre più intenzionati a impedire a Elisa di ereditare un terzo dell'eredità del barone. La situazione peggiorerà quando la baronessa rivelerà di fronte alla marchesa di essere stata in intimità con Alonso in passato. A quel punto, Cruz rivelerà a Lorenzo che l'unica soluzione per liberarsi della donna è ucciderla. Più tardi, l'uomo farà la spia ad Elisa, raccontandole che la marchesa ha intenzione di eliminarla dopo aver annunciato la sua partenza.

Manuel si scaglia contro Jimena per aver fatto maltrattare la domestica

A causa dei problemi economici della tenuta, Alonso e Catalina chiederanno un prestito a Lorenzo: l'uomo accetterà.

Cruz lo verrà a sapere e si arrabbierà.

Più tardi la marchesa ordinerà a Gregorio di invitare Jana a ritornare al lavoro se non vuole essere licenziata. Date le condizioni della giovane, Pia, Teresa, Maria, Lope e Mauro cercheranno di aiutarla svolgendo il suo lavoro. Intanto Martina riuscirà ad impedire ad Alonso di svelare al padre Fernando che lei si trova a La promessa.

Manuel si renderà conto del malessere di Jana e si scaglierà contro Jimena per aver fatto maltrattare la domestica dai suoi genitori. Per rimediare, la donna si scuserà con la giovane Exposito e le offrirà del denaro.

Lope non ha il coraggio di dire a Maria che Salvador può essere morto in guerra

Jana respingerà le attenzioni di Manuel, il quale dovrà sopportare l'ira della moglie che lo accuserà di essere freddo nei suoi confronti.

Nel tentativo di far riappacificare Simona e Candela, Martina le chiuderà a chiave nell'ufficio di Pia.

Grazie a Jana, intanto, Curro capirà di non essere davvero figlio di Lorenzo, a questo punto andrà a trovare la madre Eugenia in sanatorio.

Infine Lope non avrà il coraggio di rivelare a Maria che Salvador potrebbe essere morto in guerra dopo essere stato catturato dai nemici, mentre Romulo confiderà a Pia di voler lasciare la tenuta.

Riepilogo sulla presunta morte di Salvador

Salvador inizialmente era riuscito a evitare il servizio di leva obbligatorio falsificando un certificato, fino a quando non è stato scoperto. A quel punto, il giovane è stato costretto a recarsi al fronte in Marocco per combattere in guerra.

In seguito verrà catturato nel corso di una battaglia e il suo presunto decesso verrà comunicato a Lope. In realtà in seguito Salvador rientrerà alla tenuta gravemente ferito ma comunque vivo.