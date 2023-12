Tempesta d’amore riserva un'inaspettata svolta per quanto riguarda la storia d'amore tra Michael e Rosalie: lui la lascia. A correre da lei sarà Raphael, pronto a farle una proposta. Dopo la condanna di Ariane, che segnerà la sua sconfitta definitiva, Josie verrà rilasciata.

Dopo quanto visto nelle puntate precedenti, le anticipazioni della soap dall’1-7 gennaio 2024 vedranno anche Gerry fare un regalo a Shirin, sperando di avere qualche possibilità in più.

Anticipazioni Tempesta d'amore: addio Ariane

Per Ariane non ci sarà nulla da fare, nonostante abbia fatto il diavolo a quattro per poter uscire vincitrice al processo.

La sentenza dei giudici è unanime: ergastolo. Paul e Constanze si avvicineranno di nuovo, felici per il rilascio di Josie. Peccato che il loro "quasi bacio" verrà interrotto dall'arrivo di Henning. Nonostante ciò Constanze non si arrenderà, proponendo a Paul una romantica colazione in riva al lago.

Josie, ignara di tutto, deciderà di dare una seconda possibilità a Paul. A proposito di sentimenti non corrisposti, Gerry penserà di regalare un viaggio in Irlanda a Shirin, sognando un futuro con lei.

Michael lascia libera Rosalie

Michael ha capito che è inutile tenere legata a sé Rosalie, dato che ama un altro uomo. Prende così la sofferta decisione di lasciarla, senza ostacolare i suoi reali sentimenti.

A quel punto Rosalie riuscirà a raggiungere Raphael appena prima che parta.

Con il cuore trepidante di gioia, Raphael non si trattiene e fa una proposta che lascia Rosalie senza parole. Nel frattempo Shirin pubblica le foto dei baci, suscitando emozioni contrastanti in Gerry. Come se non bastasse l'uomo dovrà fare i conti anche con dei commenti social piuttosto denigranti.

Sarà Shirin a trovare una possibile soluzione, al contrario di Merle, che preferirà scegliere il silenzio.

Lasciare andare chi si ama è un atto di coraggio

Michael ha deciso di non lottare contro i mulini a vento e di lasciar andare Rosalie, conscio del fatto che ami un altro uomo. Un messaggio molto positivo nella soap Tempesta d'amore, alla luce dei tanti femminicidi che avvengono in Italia e non solo.

Lasciare andare chi si ama non è facile, è un atto di coraggio che denota maturità e intelligenza emotiva. Come la cronaca conferma, al contrario, molti uomini non riescono e non vogliono rinunciare alla donna che hanno accanto, anche a costo di farle pagare con la vita la sua libertà di scelta.

Non sarà semplice per Michael andare avanti, ma saprà di aver fatto la scelta più giusta e responsabile, dimostrando di amare veramente Rosalie, anche al prezzo di perderla e vederla tra le braccia di un altro uomo.