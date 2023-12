Zuleyha conoscerà la sorella di Hakan e scoprirà un passato di Demir che non le piacerà affatto nelle future puntate della quarta stagione di Terra Amara. Emergerà che Hulya era innamorata di Yaman, che le aveva promesso di sposarla, ma quando lui la aveva lasciata all'improvviso, lei aveva tentato il suicidio lanciandosi dal quarto piano.

Zuleyha vedrà la ragazza paralizzata su una sedia a rotelle e sarà molto turbata da questa storia, tanto che metterà in discussione i propri sentimenti per il marito scomparso.

Il passato di Demir turberà Zuleyha

Nella puntata di Terra amara andata in onda il 23 dicembre è comparsa per la prima volta Hulya, la sorella disabile di Hakan. La sua storia sarà approfondita molto più avanti, quando alla tenuta Yaman arriveranno due donne per parlare con Zuleyha. Selma e Ayten riveleranno alla padrona di casa di avere custodito per anni - in cambio di denaro - un segreto che riguarda Demir. Le due donne pretenderanno da Zuleyha la stessa somma che Yaman passava loro ogni mese per continuare a restare in silenzio. La signora Altun verrà a sapere che Demir da giovane aveva promesso alla sua fidanzata Hulya di sposarla e, dopo averle detto parole molto importanti, l'aveva lasciata all'improvviso per un'altra donna.

Selma e Ayten spiegheranno che la ragazza, con il cuore spezzato, si era lanciata dal quarto piano e pur essendo sopravvissuta era rimasta paralizzata e su una sedia a rotelle. Zuleyha non crederà subito a questa storia, anche perché dopo la scomparsa di Demir in molti approfitteranno della situazione per arricchirsi.

Il viaggio di Zuleyha con Mehmet e i ripensamenti

Zuleyha caccerà le due donne dalla tenuta, ma vorrà vederci chiaro in questa storia e ne parlerà a Mehmet che lei considera un amico sincero. In realtà, la donna continuerà ad ignorare che Mehmet è Hakan, il nemico di Demir e il fratello di Hulya. Dopo aver letto le lettere che suo marito scriveva alla sua ex fidanzata, Zuleyha deciderà di andare personalmente a parlare con Hulya per rendersi conto della situazione.

Mehmet la seguirà, anche se per lui sarà molto duro rivedere sua sorella in quelle condizioni. Quando vedrà Zuleyha, Hulya emetterà solo dei suoni, ma si capirà molto bene la sua grande sofferenza ripensando a Demir. L'incontro scuoterà molto la protagonista che confiderà a Mehmet di dubitare persino dei sentimenti che provava per suo marito.

I fan continuano ad appoggiare Demir

Sulle pagine fan dedicate a Terra amara molti telespettatori che hanno seguito le puntate in lingua originale hanno commentato la vicenda di Hulya appoggiando Demir. "Se lui la lascia e lei tenta il suicidio che colpa ha Demir?", "Dov'era fino a qualche anno fa?", "Quindi se lascio una persona e lei si fa male è colpa mia"?, "Non è stato lui a dirle di buttarsi", si legge.

Altri, invece, non approvano il comportamento di Yaman e continuano a rimpiangere Akkaya Yilmaz: "È stato ed è il mio unico idolo".