Le anticipazioni di Terra Amara del 7 e 8 dicembre 2023 rivelano che Umit continuerà a usare il pugno di ferro nei confronti di Demir Yaman, tanto da metterlo alle strette e portarlo a organizzare la sua vendetta: intenderà farla fuori, ma verrà fermato in tempo da Zuleyha che gli impedirà di compiere questo omicidio che lo metterebbe nei guai.

Anche Fikret sarà divorato da dolore per la morte della sua amata Mujgan e deciderà di occuparsi del suo bambino.

Fikret decide di prendersi cura del piccolo Kerem Ali: anticipazioni Terra amara 7 dicembre

Fikret ha da poco detto addio per sempre alla sua amata Mujgan e non potrà fare altro che struggersi dal dolore per lei.

L'uomo però deciderà di dare una svolta alla sua vita e dopo questo momento di grande sofferenza metterà da parte la sua sete di vendetta nei confronti di Demir, rinunciando per sempre al suo piano criminale.

Adesso l'unico scopo di Fikret sarà quello di prendersi cura del piccolo Kerem Ali, il figlio di Mujgan rimasto orfano di entrambi i genitori.

Umit invece si mostrerà del tutto incapace di rassegnarsi alla fine della sua storia con Demir e non avrà alcuna intenzione di arrendersi.

La donna continuerà a perseguitare Yaman, sempre più sofferente per queste continue pressioni di cui non riesce a sbarazzarsi.

Zuleyha impedisce a Demir di compiere un omicidio: puntata 8 dicembre

Demir arriverà a una amara conclusione: per sbarazzarsi per sempre di Umit non può fare altro che ucciderla.

Così si recherà dalla donna armato di pistola per mettere a segno il suo piano: prima intenderà ammazzarla, dopodiché vorrà togliersi la vita.

Il destino vorrà che Zuleyha arrivi in tempo per evitare questa strage: la donna riuscirà a dissuaderlo e in questo modo gli impedirà di compiere un omicidio che lo avrebbe messo nei guai per sempre.

A quel punto marito e moglie rientreranno insieme presso la tenuta Yaman e tra i due sembrerà tornare di nuovo il sereno.

La storia d'amore tormentata tra Zuleyha e Demir: dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap era stata proprio la scoperta della tresca clandestina tra Umit e Demir a far andare su tutte le furie la signora di Cukurova, delusa dal comportamento del padre di sua figlia.

Zuleyha ha deciso di chiudere definitivamente col marito, tanto da organizzare una fuga da Cukurova insieme ai suoi figli e far perdere le sue tracce.

Alla fine, però, la donna ritornerò sui suoi passi e con questa scelta eviterà che il marito possa compiere l'ennesima strage di sangue.