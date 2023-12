Le anticipazioni di Un posto al sole dei giorni 11 e 12 dicembre rivelano che ci saranno delle difficoltà nella vita di Rossella. Non solo la ragazza dovrà risparmiare sul matrimonio, ma si scontrerà anche con Riccardo a causa del suo desiderio di lavorare in ambulanza. Se Riccardo non sembrerà disposto a supportare la sua futura moglie, Nunzio non mancherà di incoraggiarla. Nel frattempo Silvia sarà delusa dal mancato contributo economico dell'ex marito per quanto riguarda il matrimonio della figlia e ne parlerà con Giancarlo.

Ornella non vuole più lavorare

Nella puntata dell'11 dicembre si respirerà una forte aria di preoccupazione a casa Ferri. Lara riaprirà gli occhi dopo il coma causato dall'aggressione subita per mano di Gabriella Sebillo. Marina e Roberto avranno timore che la donna possa denunciare alla polizia Gabriella, per poi condurre gli inquirenti sulle loro tracce.

Un improvviso malore colpirà don Raimondo, ma l'intervento tempestivo di Ornella impedirà che il parroco passi a miglior vita. Luca De Santis non risparmierà elogi alla dottoressa Bruni, mentre Viola e Raffaele cercheranno di convincerla a non andare in pensione e continuare a lavorare. Le parole dei familiari di Ornella cadranno nel vuoto visto che la donna non cambierà idea.

Rossella dovrà apportare dei cambiamenti riguardo la cerimonia nuziale. A causa del poco denaro a disposizione, la ragazza dovrà rinunciare a qualcosa e risparmiare. La situazione finirà per intaccare la ritrovata armonia tra Michele e Silvia.

Nunzio supporta Rossella, Giancarlo critica Michele

All'interno dell'appuntamento del 12 dicembre Ida sarà determinata a voler far capire a tutti che è lei la vera mamma di Tommaso.

Intanto Lara le farà ricevere una proposta molto pericolosa, che rischierà di scatenare il caos.

Alla luce dei contrasti con Michele, che non ha contribuito alle spese matrimoniali di Rossella, Silvia ne parlerà con Giancarlo dicendo di essere delusa dal mancato supporto dell'ex. Giancarlo approfitterà della situazione per criticare aspramente il giornalista, entrambi ignari delle difficoltà economiche che hanno investito Michele.

Intanto Rossella avrà dei contrasti con Riccardo. Quest'ultimo non sembrerà approvare la decisione della futura sposa di lavorare in ambulanza. Al contrario Nunzio sarà entusiasta per Rossella e non mancherà di supportarla completamente.

Ipotesi sulla storyline tra Rossella, Riccardo e Nunzio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole non è da escludere che arrivi il giorno del matrimonio tra Rossella e Riccardo. Questo evento, però, potrebbe prendere un'altra piega a causa di Nunzio Cammarota. Il ragazzo potrebbe replicare il romantico gesto di suo padre il quale, nel lontano 2001, si presentò con la moto davanti alla chiesa in cui Angela avrebbe dovuto sposare Alessandro. Angela seguì il proprio cuore e lasciò lo sposo all'altare per fuggire via con Franco. Ebbene qualcosa di simile potrebbe avvenire anche tra Nunzio, Rossella e Riccardo.