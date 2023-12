Alfredo sarà al centro delle scene nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 in onda giovedì 14 dicembre. Come annunciano le anticipazioni il ragazzo sarà sempre più infastidito da Leonardo, ma proverà a tollerarlo per il bene di Irene e del suo nuovo lavoro. Armando, invece, scoprirà che Rosa ha problemi economici e le farà una proposta inaspettata. Il nervosismo prenderà il sopravvento con Tancredi che arriverà a minacciare Matilde con una denuncia per adulterio. Infine, Adelaide annuncerà il suo arrivo a Milano con sua nipote Marta.

Il nuovo lavoro assorbirà tutte le energie di Irene

Per Irene è iniziata una nuova vita grazie all'opportunità di organizzare degli eventi importanti con Leonardo Crespi. L'ambiziosa Venere sarà a suo agio al Circolo e con il suo nuovo lavoro, ma per questo inizierà a trascurare Alfredo. Quest'ultimo, dopo aver aspettato inutilmente la sua fidanzata al loro appuntamento, comincerà a spazientirsi per questa situazione. Il risentimento di Perico nei confronti di Leonardo crescerà ogni giorno di più, anche perché in lui vedrà un rivale difficile da fronteggiare. Nonostante i nervosismi, però, Alfredo non si lascerà sopraffare e manterrà il controllo per il bene della sua relazione. Perico deciderà di stare accanto ad Irene nella sua nuova avventura e supportarla quando ce ne sarà bisogno.

Tancredi furioso e pronto a denunciare Matilde per adulterio

Ci saranno novità anche per Tancredi che, dopo aver scoperto la relazione di sua moglie e Vittorio, sarà a dir poco furioso. Di Sant'Erasmo non potrà sopportare il tradimento di Matilde e sarà pronto a fargliela pagare se la donna non tornerà con lui. Tancredi minaccerà sua moglie con la denuncia per adulterio.

Questa nuova decisione dell'uomo farà preoccupare molto Matilde, ma lei non avrà nessuna intenzione di arrendersi e penserà ad un modo per affrontare suo marito. Armando, invece, scoprirà che sua nipote Rosa ha difficoltà con i pagamenti alla pensione in cui alloggia. Per risolvere questo problema, il capo magazziniere farà alla ragazza una proposta inaspettata.

Infine, nella puntata di giovedì la contessa Adelaide annuncerà il suo ritorno a Milano, ma ci sarà una sorpresa: la donna non sarà sola, ma porterà con sé una persona speciale. Dando uno sguardo alle anticipazioni dei prossimi giorni è possibile capire che la contessa tornerà insieme a sua nipote Marta.

Il ritorno di Marta potrebbe risvegliare i sentimenti di Vittorio

Marta Guarnieri tornerà a Milano dopo una lunga assenza. A cosa porterà questo ritorno annunciato anche dall'attrice Gloria Radulescu? Il primo ad essere colpito dal rivedere Marta potrebbe essere senza dubbio suo marito Vittorio. Il matrimonio tra i due è stato molto felice fino a quando non è arrivata l'amara scoperta di non poter avere figli.

La coppia ha affrontato il problema restando unita, ma evidentemente per Marta il dolore è stato troppo grande per restare a Milano. La donna ha deciso di partire per l'America per un periodo ed immergersi nella sua passione per la fotografia e le cose si sono complicate quando ha conosciuto Dante Romagnoli, con cui ha avuto una breve relazione. Il tradimento non è stato il motivo della separazione tra Marta e Vittorio, ma ha contribuito ad allontanarli. Il rapporto tra i due sembrava essere sul punto di essere recuperato quando è tornata la passione la Conti e sua moglie, ma dopo la magia non c'è stato altro. Marta ha deciso di ripartire per gli Stati Uniti lasciando nuovamente Vittorio con la sua nostalgia. Adesso per Conti e Marta potrebbe esserci una seconda possibilità.