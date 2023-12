Ci saranno almeno altre due uscite di scena celebri nella terza stagione di Terra Amara. Una di queste è quella di Demir, interpretato da Murat Ünalmış. Nella trama verrà rapito a causa dell'assalto a Villa Yaman da parte degli uomini di Hakan e Abdülkadir, ma nella realtà pare che l'attore abbia abbandonato la serie a causa di un brutto litigio, finito in tribunale, con Kerem Alışık, colui che interpreta Fekeli.

Demir accusato di aver ucciso Sevda

Demir finirà in carcere per l'omicidio di Sevda. Sarà Ümit a incastrarlo, nonostante sia stata lei a uccidere la madre e lui abbia fatto qualsiasi cosa pur di proteggerla e non farla finire in prigione.

Züleyha si dispererà, anche perché la sua famiglia non nutre un solo attimo di pace. Inaspettatamente vicino a loro, però, ci sarà Fikret, che farà pace con il fratellastro e gli starà accanto per aiutarlo a proclamare la sua innocenza.

Solo che dimostrarlo davanti a un giudice sarà abbastanza complicato, visto che tutte le prove indicherebbero Demir come colpevole dell'omicidio.

Demir fugge dal carcere

Per Fikret l'unico modo per fare di Demir un uomo libero sarà farlo fuggire dal carcere. Quando andrà a trovarlo tra i detenuti si scatenerà un litigio, così Demir riuscirà a fuggire. Fikret gli farà trovare un macchina pronta a portarlo lontano da Çukurova. Per lui la cosa più importante è che stia al sicuro, a Züleyha e ai bambini ci penserà lui.

Demir, però, non sarà d'accordo: lui non vorrà allontanarsi dalla famiglia, anche perché teme che il suo nemico Hakan possa far loro del male, così dirà a Fikret di accompagnarlo a casa per prendere moglie e figli, e fuggire insieme a loro.

Demir sparisce dopo l'attentato

Demir riuscirà a fare la richiesta alla moglie, ma non ci sarà il tempo necessario per mettere in atto la fuga.

La villa verrà presa d'assalto dagli uomini di Abdülkadir e Hakan. Nella villa si genererà il panico, gli assaltatori apriranno il fuoco e Demir e Fikret risponderanno.

Züleyha temerà di aver perso il marito per sempre, anche perché vedrà il suo corpo riverso a terra in cortile. Correrà da lui, ma in realtà si tratterà di un uomo ferito vestito come Demir.

Quest'ultimo verrà rapito dagli assaltatori e questa vicenda segnerà l'uscita di scena del personaggio interpretato da Murat Ünalmış.

Voci dalla Turchia: litigio tra gli interpreti di Fekeli e Demir

Secondo quanto riportato dalla stampa turca pare che Murat Ünalmış abbia deciso di lasciare la serie di sua spontanea volontà a causa di un litigio sul set con Kerem Alışık, l'interprete di Fekeli. Il tutto sarebbe accaduto durante le riprese di una sparatoria avvenute il 24 aprile del 2021. Alışık avrebbe proposto un cambio scena, ma non avrebbe trovato Ünalmış concorde. Così tra i due sarebbero volate parole grosse.

Pare che Kerem Alışık l'abbia insultato pesantemente, al punto Murat Ünalmış gli ha fatto causa e ha anche vinto, portando l'interprete di Fekeli a pagare una multa ai sensi dell'articolo 125/1 del codice penale turco (norma ordinaria in materia di diffamazione), sanzione di cui non si conosce l'entità.