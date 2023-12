In queste ore Francesco Vitiello, noto ai fan di Un posto al sole per il ruolo di Diego Giordano, ha annunciato ad amici e fan un lieto evento. L'attore, infatti, ha appena comunicato sul suo profilo Instagram di essere diventato papà.

Di Francesco Vitiello fino ad oggi si conosceva pochissimo della vita privata; l'attore, infatti, è molto riservato e anche sui suoi social è difficilissimo trovare riferimenti alla sua vita privata.

L'attore che interpreta Diego Giordano in Un posto al sole è diventato papà

Dalle poche informazioni disponibili in rete, molti ritenevano che Francesco Vitiello fosse single e che non avesse figli.

Non c'è dato sapere quanto ci fosse di vero in questa affermazione fino a poco tempo fa, ma ad oggi si può affermare con certezza che l'attore è appena diventato papà. In un post pubblicato su Instagram poche ore fa, Francesco ha mostrato una foto che lo ritrae assieme a un neonato che tiene teneramente stretto al petto. Come didascalia, c'è una frase molto semplice ma che non lascia però spazio a dubbi: "Babbo a Natale". Con questo piccolo gioco di parole, l'attore ha voluto, quindi, rivelare a tutti i suoi follower di essere diventato padre in occasione delle festività.

Al momento non si sa altro del lieto evento. L'attore, solitamente molto schivo, ha confermato questa sua peculiarità evitando di fornire dettagli.

Non c'è dato sapere il giorno preciso della nascita, se sia un maschietto o una femminuccia, né chi sia la mamma. In ogni caso, poco importa; sotto al post, i fan sono impazziti e lo hanno inondato di auguri, così come tantissimi suoi colleghi di Un posto al sole.

Le bugie sulla sua malattia e il ritorno

Francesco Vitiello ha vissuto un periodo difficile a causa di fake news circolate sulla sua salute.

Sul web è iniziata a circolare una notizia totalmente infondata secondo la quale l'attore fosse affetto da un tumore incurabile. In realtà l'attore stava affrontando una forma aggressiva di alopecia.

La diffusione di tali notizie lo ha colpito profondamente, soprattutto perché queste congetture sono diventate le prime informazioni associate al suo nome su Google dopo la sua uscita da Un posto al sole.

L'alopecia, iniziata a quindici anni, si è progressivamente aggravata, coinvolgendo tutto il suo corpo e costringendolo a interrompere alcune attività, come le riprese di Distretto di polizia. Nonostante la frustrazione iniziale, Vitiello ha affrontato con coraggio la situazione, spiegando la verità sulla sua condizione. Successivamente l'attore è tornato a vestire i panni di Diego Giordano in Un posto al sole, rendendo felici molti fan che non lo avevano mai dimenticato.

Un posto al sole: Il futuro di Diego e Ida

Se Francesco Vitiello ha potuto dare una bella notizia, il suo alter ego in Un posto al sole non se la sta passando altrettanto bene. Il figlio di Raffaele, infatti, dopo aver trovato l'amore in Ida, ha subito l'ennesima delusione scoprendo che la ragazza è partita per la Polonia e ha smesso di rispondere alle sue telefonate.

In realtà, gli spettatori sanno che dietro al silenzio di Ida si nasconde una storia terribile; attualmente la ragazza è tenuta prigioniera dai suoi familiari. Non ci sono anticipazioni a riguardo che svelino cosa accadrà, ma la sensazione è che Diego potrebbe effettivamente avere un ruolo determinante nella liberazione della giovane madre del bambino.