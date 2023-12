Nelle nuove puntate di Terra amara Umit calerà la sua ultima carta nei confronti di Demir. La direttrice dell'ospedale infatti obbligherà l'ex amante a darle ospitalità nella sua grande tenuta di famiglia se non vuole essere denunciato per la morte di Sevda.

Anticipazioni Terra amara: Umit affronta Demir

Demir scoprirà che Sevda e Umit sono madre e figlia grazie ad una soffiata di Sermin. Per questo motivo il ricco imprenditore molto adirato caccerà la cantante di casa ordinandole di abbandonare Cukurova insieme alla direttrice dell'ospedale. L'uomo apparirà irremovibile nella sua scelta, tanto da consegnare una somma ingente di denaro alle due donne per rifarsi una vita ad Istanbul.

Ma proprio il giorno della partenza Umit affronterà Demir accusandolo di averla presa in giro con false aspettative. Non contenta, la primaria gli punterà contro un'arma da fuoco con l'intenzione di ucciderlo. Un momento altamente drammatico che terminerà con il decesso di Sevda che rimarrà ferita mortalmente per difendere Demir dalla figlia.

Il ricco imprenditore occulta il corpo di Sevda in un campo

Sevda prima di morire pregherà Demir di lasciare libera Umit in modo da non farla incarcerare per la sua morte. Il ricco imprenditore a questo punto acconsentirà in nome del legame che la cantante aveva con la moglie. L'uomo poi occulterà il corpo in un campo abbandonato senza avvertire prima le autorità.

Umit però tornerà molto presto nella vita di Demir nonostante l'avvertimento di sua madre a stargli alla larga. La donna infatti si recherà alla tenuta Yaman con intenzioni bellicose.

Umit ricatta l'ex amante

La direttrice dell'ospedale pretenderà che Demir le dia ospitalità fino alla nascita del figlio inchiodandolo davanti alle proprie responsabilità genitoriali.

Umit lo avvertirà che in caso contrario non esiterà a denunciarlo per la morte di Sevda alla guardia civile. Il ricco imprenditore a questo punto cederà al ricatto dell'ex amante. Anche Zuleyha accetterà che la rivale rimanga alla villa dopo aver saputo come sono andati realmente i fatti con Sevda.

In questo modo, Umit continuerà ad ostacolare la felicità della famiglia Yaman sebbene si debba accontentare di prendere alloggio nella villa di Sermin.

Betul intanto si proporrà di sorvegliare le mosse della dottoressa. Una decisione che sarà accettata da Demir, la quale crederà nelle buone intenzioni della nipote sebbene la verità sia ben altra. L'uomo ne sarà così riconoscente da offrire a Betul un posto di lavoro all'interno dell'azienda di famiglia.