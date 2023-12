Nelle prossime puntate di Terra amara in onda su Canale 5 la famiglia Yaman entrerà nel panico quando scoprirà che la piccola Leyla è scomparsa nel nulla. Non sapranno che fine abbia fatto, anche se Demir avrà un sospetto: la bambina potrebbe essere stata rapita da Hakan, un suo ex amico che ce l'ha a morte con lui per degli affari andati male e in più si rivelerà essere il fratello Ercan, l'uomo deceduto investito da Fekeli. Che sia arrivato in città in cerca di vendetta?

Leyla sparisce nel nulla secondo le anticipazioni di Terra amara

Fekeli finirà in carcere dopo essersi costituto per la morte di Ercan, che ha investito mentre si stava recando a un appuntamento con l'avvocato del fratello di Mujgan.

Fikret parteciperà ai funerali dell'uomo, dove sentirà parlare di un tale Hakan, il fratello della defunto Ercan, il quale nutre un profondo rancore nei confronti di Demir. Per questo motivo Fikret si metterà in contatto con il fratellastro per informarlo del pericolo incombente. Nel frattempo Leyla scomparirà nel nulla gettando nella disperazione più totale Zuleyha.

Demir crede che dietro il rapimento della figlia ci sia la mano di Hakan

Fikret e Demir si metteranno subito alla ricerca della bambina, e andranno dalla polizia per denunciare il fatto. Durante il tragitto Demir racconterà al ragazzo di conoscere Hakan, visto che era un suo vecchio compagno di università. Insieme avevano fondato un'azienda che Demir aveva lasciato per prendere in mano le redini della holding di famiglia.

Un abbandono preso molto male da Hakan, visto che la sua attività era fallita poco dopo. Fikret a questo punto consiglierà a Demir di stare molto attento visto che Fekeli ha investito Ercan, il fratello di Hakan. Per questo motivo il marito di Zuleyha sospetterà che il suo ex socio possa essere dietro il rapimento di Leyla.

La bambina viene ritrovata davanti a Villa Yaman

Un rapimento che si concluderà nei migliori dei modi. Leyla verrà ritrovata all'interno di una cesta davanti a Villa Yaman. Verranno avvisati da una telefonata e Zuleyha si precipiterà all'esterno della tenuta dove riabbraccerà la sua bambina e anche Demir tirerà un sospiro di sollievo per la conclusione positiva della vicenda.

Fikret, invece, si allarmerà quando vedrà un bigliettino pieno di minacce lasciate all'interno della culla rivolte a Demir. Il giovane informerà immediatamente il fratellastro, dando così vita a una serie di avvenimenti che saranno al centro delle prossime vicende di Terra Amara.