La notizia di un possibile ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e donne ha scatenato le reazioni dei fan del programma. Sui social molto utenti si mostrano critici tanto da giudicare questa eventualità ridicola, sicuri che si assisterebbe ancora una volta agli ennesimi teatrini tra lui e le sue ex Ida e Roberta. Cosa a cui i telespettatori hanno già assistito nelle passate edizioni e che non vogliono più rivedere.

Riccardo torna a Uomini e donne? I commenti dei fan: 'Ridicolo'

Dopo la clamorosa indiscrezione su un'ipotetico ritorno a Uomini e di Riccardo Guarnieri, i fedelissimi del programma di Maria De Filippi si sono riversati sui social commentando la notizia.

Va precisato che al momento non vi è nessuna conferma di un suo ritorno in studio. Si tratta solo di supposizioni. Questo è però bastato a scatenare la reazione del popolo dei social. Qualcuno su Facebook ad esempio, ha commentato con "Ridicolo" l'eventuale ritorno dell'ex cavaliere tarantino nel programma.

Fan social critici sul ritorno di Riccardo: 'La solita pantomima'

Tanti sono i commenti di questo tenore. Ad esempio c'è chi sostiene che se Riccardo tornasse davvero a Uomini e donne, ci si ritroverebbe di fronte alla solita pantomima. Commento che fa riferimento ai numerosi teatrini già visti nelle passate stagioni e che l'hanno visto protagonista sia con Ida Platano che con Roberta Di Padua.

Insomma, a giudicare da quello che scrivono gli utenti sui social, l'ipotesi di un suo ritorno in studio non sembra essere vista di buon occhio. Però tutto può accadere, come si è visto con i ritorni di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Maria De Filippi sembra in definitiva voler puntare ancora una volta su ex volti del programma richiamandoli in trasmissione.

I rumor su Riccardo Guarnieri: sarebbe tornato single

La notizia del possibile ritorno di Riccardo al trono Over è cominciata a circolare dopo che Lorenzo Pugnaloni sul suo Instagram ha lanciato una indiscrezione secondo cui Guarnieri sarebbe tornato single. Secondo il noto blogger, l'ex cavaliere avrebbe smesso di seguire sui social la fidanzata Gabriella e questo potrebbe significare che tra i due la storia sia finita.

Come già accennato, non c'è nulla di confermato, visto che al momento Riccardo se ne sta in silenzio, senza commentare questa indiscrezione. Sta di fatto che subito dopo questa segnalazione, lo stesso Lorenzo Pugnaloni ha chiaramente fatto intendere che Riccardo potrebbe tornare a sedersi nel parterre Over del dating di Canale 5, seguendo le orme di Alessandro Vicinanza, tornato a Uomini e donne solo qualche giorno fa. C'è poi un'altra ipotesi ancor più suggestiva. Guarnieri potrebbe addirittura scendere come corteggiatore della tronista Ida Platano. Questo sì, sarebbe davvero clamoroso.

I trascorsi di Riccardo Guarnieri a Uomini e donne

Forse non tutti ricordano che Riccardo Guarnieri ha messo piede per la prima volta nello studio di Uomini e donne nel 2018.

Proprio in quell'anno ha conosciuto Ida Platano con cui è uscito dal programma salvo poi decidere di mettere alla prova la loro storia a Temptation Island. L'esperienza nel reality delle tentazioni è stata devastante per la coppia, che è tornata a Uomini e donne nella stagione 2018/2019 da separata. Lui poi, ha iniziato a conoscere Roberta Di Padua ma la loro storia d'amore, una volta fuori dal programma, è durata pochissimo. Guarnieri torna in studio nel 2022, ritrovandosi di fronte ancora una volta le due ex Ida e Roberta. Resterà nel parterre sino alla fine della stagione, senza concludere nulla. Poi la notizia del suo fidanzamento con Gabriella durante l'estate.