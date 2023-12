Momenti di forte preoccupazione caratterizzeranno la puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 14 dicembre. Il piccolo Kerem Ali peggiorerà e sarà colpito da un arresto cardiaco. I medici riusciranno a salvargli la vita grazie al defibrillatore e per Fekeli e la sua famiglia la gioia sarà incontenibile. Nel frattempo Umit sarà nuovamente rapita e portata da Demir che le comunicherà che il giorno dopo dovrà abortire. Sevda, invece, implorerà l'aiuto di Zuleyha che resterà impassibile e ad intervenire a favore della donna sarà Betul.

Le gravi condizioni di Kerem Ali metteranno in allarme la famiglia Fekeli

Per Fekeli, Fikret e Lutfiye ci saranno dei momenti di profonda paura quando Kerem Ali si ammalerà di meningite. Dopo averlo portato di corsa in ospedale i protagonisti non potranno fare altro che sperare e attendere nel corridoio che arrivino notizie dai medici. Il bambino, però, ricoverato in terapia intensiva continuerà a peggiorare e il silenzio dell'attesa sarà interrotto bruscamente dal suono del monitor che controlla i parametri vitali del bambino. Kerem Ali andrà in arresto cardiaco e i medici si precipiteranno nella sua camera per effettuare le manovre di rianimazione. L'intervento tempestivo dei dottori servirà a salvare la vita del piccolo che dopo il massaggio cardiaco e la defibrillazione si riprenderà.

La felicità di Fekeli, Fikret e Lutfiye sarà incontenibile e ammorbidirà anche il cuore dell'avvocato Coskun che si renderà conto che quella è la vera famiglia di Kerem Ali. Il fratello di Mujgan rinuncerà alla custodia del bambino? Non sarà così facile come sembra, ma per il momento il legale di famiglia preferirà andare via.

Sevda disperata tornerà a bussare a villa Yaman ma sarà cacciata, Betul la aiuterà

Nel frattempo Umit non avrà affatto vita facile e si sentirà completamente sola e disperata. La dottoressa avrà la certezza che Demir voglia ucciderla e come suggeritole da Fikret si metterà in viaggio per Istanbul. Quando il pullman farà una sosta, però, uno degli uomini pagati da Demir sarà pronto ad agire e a rapirla una seconda volta.

La dottoressa sarà portata in un posto segreto in cui ci sarà anche Yaman che la informerà che l'indomani sarà costretta ad abortire. Nel frattempo, dopo essere stata cacciata dalla tenuta, Sevda tornerà a villa Yaman supplicando Zuleyha di aiutarla, ma la donna non avrà nessuna pietà. La moglie di Demir la lascerà in lacrime davanti al cancello e a dare il suo aiuto a Sevda sarà Betul che le dirà dove si trova sua figlia in quel momento.

Betul diventerà la nemica principale di Zuleyha nella prossima stagione

Betul è la figlia di Sermin e Sabahattin arrivata da poco a Cukurova dopo molti anni trascorsi all'estero. La ragazza ha studiato in Francia grazie al denaro di suo cugino Demir e poi ha sposato un uomo facoltoso.

Il marito di Betul, oltre a darle una vita agiata, permetteva anche a sua madre di vivere con il denaro che le veniva spedito. In prossimità della fine della terza stagione Betul è tornata a Cukurova comunicando a sua madre di aver lasciato suo marito a causa del vizio del gioco, decisa a stabilirsi definitivamente alla tenuta. La ragazza, infatti, ha acquistato la casa che la sua famiglia aveva perso, rendendo molto felice e orgogliosa Sermin. Con il passare del tempo Betul diventerà sempre più spietata con gli Yaman e la sua vendetta è iniziata alleandosi con Umit che in lei ha trovato quell'amica che cercava da tempo. Nella quarta stagione la ragazza diventerà la prima nemica di Zuleyha e mirerà a tutto il patrimonio degli Yaman.