Arriveranno grandi problemi per Sevda nelle puntate della terza stagione di Terra Amara, lo sceneggiato turco di Canale 5. La donna nasconderà per molto tempo a Demir di essere la madre di Umit, ma quando Yaman verrà a sapere la verità da Sermin andrà su tutte le furie. Sevda sarà mandata via dalla villa in malo modo per aver tradito la famiglia. Anche Zuleyha e Saniye gli altri collaboratori rimprovereranno la ex cantante per il suo comportamento e lei sarà disperata. Ma Demir non vorrà ascoltare nessuna ragione, neanche quando Sevda gli chiederà di ucciderla.

La vita di Sevda cambierà per sempre quando ritroverà sua figlia

Presto Umit rivelerà a Sevda di essere sua figlia, sconvolgendo per sempre la sua vita. In un primo momento la dottoressa non avrà intenzione di riallacciare i rapporti con sua madre, ma con il tempo si ammorbidirà. Sevda riuscirà a dimostrare a Umit di non averla abbandonata volontariamente e le due si riabbracceranno, ma i guai per la ex cantante non saranno finiti.

La dottoressa chiederà a sua madre un aiuto per separare Demir e Zuleyha, rendendola complice dei suoi piani. Sevda sarà costretta ad accettare le richieste di sua figlia pur di non perderla di nuovo, ma ne pagherà amaramente le conseguenze.

Sermin scoprirà il segreto di Sevda

Dopo aver appreso di essere la madre di Umit, Sevda cambierà profondamente. Al suo arrivo alla villa aveva fatto di tutto per salvare il matrimonio degli Yaman, mentre da ora in poi la donna agirà contro di loro. La ex cantante si guarderà bene dal riferire a Demir e a Zuleyha di essere la madre di Umit e i due coniugi continueranno a fidarsi ciecamente di lei.

Il grande segreto di Sevda, tuttavia, presto verrà a galla grazie a Sermin. La cugina di Demir inizierà a capire che la donna nasconde qualcosa con Umit quando la sentirà rivolgersi a lei con il suo vero nome, Ayla. Sermin indagherà e quando scoprirà che Sevda è la madre della dottoressa correrà a riferirlo a Demir.

Demir fuori di sé, Sevda accusata da tutta la famiglia Yaman

Yaman non potrà credere alle sue orecchie quando Sermin gli rivelerà che Umit è la figlia di Sevda. L'uomo si sentirà profondamente tradito da quella che considerava la sua seconda madre. Demir sarà furioso perché penserà inevitabilmente che dietro gli inganni di Umit c'era sua madre ad appoggiarla. Pertanto correrà ad affrontare Sevda: lo scontro sarà molto duro e alla fine Yaman manderà via Sevda dalla tenuta.

Zuleyha arriverà alla villa proprio durante il litigio tra Demir e Sevda e quando capirà cosa è successo si schiererà dalla parte di suo marito. Anche Gaffur, Fadik e Gulten attaccheranno la ex cantante, rimproverandola per aver tradito la famiglia che l'aveva accolta con tanto amore. Sevda, disperata, chiederà a Demir di ucciderla pur di mettere fine a quella sofferenza. Yaman, però, le chiederà solo di starle lontano: "Non voglio più vederti!".