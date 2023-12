Züleyha continuerà a sognare Yilmaz e lo racconterà anche a Mehmet durante la quarta stagione di Terra Amara. Lui le chiederà di rivelargli ciò che è successo con Yilmaz e la ragazza, con occhi sognanti, ammetterà che le piacerebbe poter rivivere l'amore con il padre del suo Adnan.

Züleyha e la brutta scoperta su Demir

Nella quarta stagione di Terra amara Züleyha scoprirà che Demir in realtà è stato sempre cattivo. Si è comportato male anche con la sua ex Hülya, al punto che l'ha indotta a provare a togliersi la vita. Züleyha si è recata fino a Smirne per sentire il racconto dalla viva voce della donna, vicenda che l'ha lasciata sconvolta e che le ha fatto rivalutare l'importanza degli amori della sua vita.

Perché durante una conversazione con Mehmet, Züleyha gli farà una confessione non tanto inaspettata.

Züleyha e la possibilità con Yilmaz

Mehmet si ricorderà che durante il viaggio che li ha condotti a Smirne Züleyha le ha fatto un accenno della sua storia con Yilmaz. Lui vorrà saperne di più: allora la ragazza gli racconterà che si sono conosciuti a Istanbul quando lei era una sarta e lui un meccanico. È l'unica persona che in tutta la sua vita non l'ha mai delusa, perché quando stavano insieme lui era disposto a fare qualsiasi cosa pur di farla stare bene.

Sarà così che Mehmet le farà una domanda: se la vita le desse la possibilità di riprendere un rapporto con una persona che non fa più parte della sua vita, con chi la vorrebbe?

Züleyha sarà decisa: "Se la vita mi desse un'altra possibilità la vorrei con Yilmaz".

Mehmet confessa di amare Züleyha

Successivamente sarà Züleyha a interessarsi alla vita di Mehmet: "Sono sempre io a raccontarmi, tu non dici mai niente". Il ragazzo ammetterà di avere una vita normale e di non aver tanto da raccontare. "Per esempio perché non ti sei mai sposato?", dirà Züleyha curiosa e Mehmet asserirà che per farlo bisogna essere innamorati di qualcuno e lui non lo è mai stato.

"Non lo sono mai stato, almeno fino a ora", dirà Mehmet guardando con occhi sognanti Züleyha e lei non potrà far altro che imbarazzarsi. La ragazza sarà lusingata, ma non si sbilancerà più di tanto, anche perché Demir risulta ancora scomparso e lei è sempre una donna sposata.

İbrahim Çelikkol: 'Hilal è una partner molto sincera e devota'

Il personaggio di Mehmet/Hakan sarà la new entry principale della quarta stagione di Terra amara e in un'intervista rilasciata alla stampa turca l'attore che lo interpreta, İbrahim Çelikkol, ha dichiarato di aver trovato una buona amica in Hilal Altınbilek (l'interprete di Züleyha): "È molto facile lavorare con Hilal ed è una partner molto sincera e devota. Per me è una cara amica, molto divertente, dinamica e buona, mi sento molto fortunato a lavorare con lei".