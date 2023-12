Momenti di grande emozione vedranno protagonista Fikret nella puntata di Terra Amara in onda giovedì 7 dicembre. La morte di Mujgan lo segnerà profondamente, al punto che rinuncerà alla vendetta contro Demir e deciderà di fare da padre al piccolo Kerem Ali rimasto orfano. Parlerà allo zio dei suoi progetti e gli chiederà di dare il suo cognome al bambino, in modo da potergli lasciare la sua ricca eredità. Umit invece sembrerà incapace di rassegnarsi alla rottura con Demir e non ascolterà le parole di Fikret, che le chiederà di rinunciare come lui alla vendetta contro Yaman.

La morte di Mujgan e il cambiamento di Fikret

La morte improvvisa di Mujgan in un incidente aereo lascerà un vuoto profondo nella famiglia Fekeli e segnerà per sempre l'esistenza di Fikret. Si sentirà in colpa per non aver rinunciato prima alla sua vendetta, costringendo Mujgan a lasciarlo e partire per Istanbul. Fikret non potrà fare altro che provare a rimediare ai suoi errori diventando un uomo migliore e la prima cosa che farà sarà mettere da parte il suo odio per Demir. La prima preoccupazione per Fikret sarà il piccolo Kerem Ali, che è tutto ciò che gli resta della sua amata Mujgan. Il bambino, rimasto orfano, avrà bisogno di un padre e lui sarà disposto a occuparsi di lui.

I progetti per il futuro di Fikret con il piccolo Kerem Ali

Fikret parlerà con Fekeli del futuro di Kerem Ali e dopo averci riflettuto a lungo proporrà la sua soluzione. Chiederà ad Ali Rahmet di adottare il bambino, in modo che possa avere il suo cognome ed essere l'erede della grande fortuna costruita negli anni. Fikret assicurerà allo zio che lui si impegnerà a essere il padre migliore per Kerem Ali, perché lo ama pur non avendo il suo stesso sangue.

Ali Rahmet sarà felice del cambiamento del nipote e gli ribadirà che il legame di parentela non ha alcun valore quando si ama qualcuno. Fekeli darà dei consigli a Fikret per la nuova strada che ha deciso di intraprendere e gli dirà che le cose migliori per far crescere un bambino sano sono la compassione e l'amore.

Per Umit non si placca la sete di vendetta

A differenza di Fikret, Umit continuerà a portare avanti la sua battaglia contro gli Yaman. Il rifiuto di Demir per lei sarà insopportabile e non avrà nessuna intenzione di arrendersi. Umit proverà a coinvolgere Fikret nella sua follia: "Tu e io abbiamo ancora delle cose da fare". Lui, però, sarà molto chiaro ribadendo che ormai ha chiuso con la vendetta. Fikret proverà a far ragionare la dottoressa convincendola ad arrendersi, ma lei sembrerà decisa a proseguire da sola per la strada del rancore.