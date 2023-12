Notti difficili nelle prossime puntate di Terra Amara e in particolare quella in cui Gaffur e Rasit troveranno il corpo di Fekeli nella sua macchina. La sua morte verrà archiviata come causata da un infarto, ma la verità è completamente diversa. Sono stati gli uomini di Mehmet Kara a tendergli un tranello per farlo tacere per sempre, visto che ha scoperto la sua vera identità.

Kara altri non è che Hakan, in fuga dalla polizia per diversi reati e arrivato a Cukurova con documenti falsi, abilissimo a mentire a tutti e far credere di essere un uomo generoso e buono, trappola nella quale cadrà anche Zuleyha.

I sospetti di Fekeli su Mehmet Kara

La scomparsa di Demir [VIDEO] non sarà l'unico dolore per Zuleyha nelle prossime puntate di Terra amara. Un suo grande amico, Fekeli, perderà la vita proprio per proteggerla. Tutto inizierà dopo l'arrivo di Mehmet Kara a Cukurova, deciso a impossessarsi delle terre e diventare così il 'nuovo Yaman'.

Fekeli guarderà con sospetto Mehmet e non si fiderà dei suoi comportamenti contraddittori. Qualcosa non quadra e sarà lui a scoprire di cosa si tratta. Il suo sorriso sinistro non farà altro che alimentare i sospetti di Fekeli, che comincerà a indagare sul suo conto.

Il piano per far fuori Ali Rahmet

Non ci metterà molto il perfido Abdulkadir, socio in affari di Kara, a scoprire che Fekeli sta indagando sul suo padrone.

A quel punto, senza consultare Mehmet, metterà in atto un piano per togliere dalla circolazione Ali Rahmet.

Fekeli verrà fermato da due complici di Abdulkadir che gli faranno credere che una donna si sia sentita male in macchina. Peccato che si tratti di una trappola per ucciderlo e far passare la sua dipartita come causata da un infarto.

La morte di Fekeli

Come sempre Fekeli non si tirerà indietro si avvicinerà alla macchina, dalla quale spunterà un uomo che lo ucciderà somministrandogli un siero velenoso, capace di simulare un attacco di cuore.

Gaffur e Rasit troveranno per puro caso il corpo di Fekeli e daranno la triste notizia a Lutifye, che piangerà disperata.

Anche Zuleyha sarà sconvolta dalla morte di Ali Rahmet, ancora ignara che si tratta di un omicidio.

La generosità di Fekeli sarà la sua condanna

La morte di Yilmaz lascia un segno indelebile nella mente e nel cuore di Fekeli, che ha promesso a se stesso di proteggere Zuleyha. Lo fa anche quando capisce che Mehmet si sta avvicinando a lei.

Intuisce che l'uomo ha una doppia faccia e i suoi sospetti trovano riscontro, dato che viene a sapere che Kara è in realtà Hakan, un pericoloso criminale ricercato dalla polizia.

La generosità di Fekeli, unita alla sua ossessione per la verità a tutti i costi, avranno per lui il prezzo più alto, quello della vita.