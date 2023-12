Il destino di un bambino sarà tutto da decidere nelle nuove puntate della soap La Promessa che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Parliamo di Dieguito, il figlio che darà alla luce Pia tra atroci dolori. Il neonato non farà nemmeno in tempo a crogiolarsi tra le braccia di sua madre che verrà fatto rapire da Cruz. Jana, Manuel e Abel riusciranno a evitare il peggio, ma solo per il momento. Pia, scoperto che la vera mandante del rapimento è Cruz, la ricatterà in cambio del suo silenzio. Sarà lei a mantenere economicamente Dieguito, anche se vivrà nella casa della mugnaia.

Simona, fedele amica di Pia, la avvertirà: anche se il suo sacrificio è a fin di bene, il rischio è che suo figlio non la voglia più come madre una volta che sarà diventato grande. Ma non solo.

Il ricatto di Pia e la reazione inaspettata di Cruz

Nelle prossime puntate della soap La Promessa Cruz sarà costretta ad accettare il ricatto economico impostole da Pía. La vile Marchesa di Luján è stata scoperta: è lei che ha fatto rapire il piccolo Dieguito, costringendo la povera Petra ad assumersi la colpa al posto suo.

Pia avrà la situazione a suo favore, poiché una sola sua parola manderebbe nei guai Cruz. La governante sarà chiara con lei: dovrà dare una casa a Dieguito e mantenerlo fino a che non avrà raggiunto la maggiore età.

Accetterà, per venirle incontro, che il bimbo cresca nella casa della mugnaia.

La reazione di Cruz sarà di grande sorpresa, ma non potrà non accontentare le richieste di Pia. Indignata, firmerà l'accordo, ma non senza parole di rabbia e disapprovazione: "Le vostre accuse sono così gravi che posso denunciarvi per diffamazione".

In effetti, nessuno aveva mai osato sfidarla in questo modo. Le minacce di Cruz saranno per Pia parole al vento.

Il sacrificio di Pia e la paura di Simona

Dopo il cruciale incontro con Cruz, Pia si sfogherà con Simona, confessandole di aver avuto molta paura, nonostante il suo atteggiamento sicuro.

Simona farà crollare nuovamente le sicurezze di Pia, ricordandole che, quando Dieguito andrà a vivere dalla mugnaia, non dovrà mai trascurarlo né perdere i contatti con lui.

"A poco a poco si allontanerà da te e parlo per esperienza personale'', dirà la cameriera.

Pia ha condannato suo figlio all'infelicità?

Senza dubbio Pia ha fatto un grande sacrificio, non potendo permettersi di pagare gli studi a Dieguito. Vuole un futuro roseo per lui e che non gli manchi nulla. Il prezzo da pagare è però molto alto e, come ha detto Simona, sarà essenziale che non si perdano i contatti.

Anche se ciò accadesse, resta comunque il fatto che il bimbo crescerà senza la presenza costante di una madre al suo fianco, privandosi di quelle dinamiche che portano ad un attaccamento sicuro. Crescendo, potrebbe manifestare rabbia o evitamento sia nei confronti della madre che delle altre figure relazionali, con una sofferenza psicologica non indifferente.