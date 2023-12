Le prossime puntate di Terra Amara in Italia vedranno sempre più al centro della scena la machiavellica Betul. Fin dal suo rientro da Parigi, la figlia di Sermin mostrerà di avere come unico scopo il denaro ed il poter, che secondo lei il defunto Adnan Yaman ha sottratto con l'inganno al nonno nel passato. Mossa da questo intento, la giovane avvocatessa non si far scrupoli ad avvicinarsi a Fikret, cercando di sedurlo per spingerlo a sposarla. Il desiderio di Betul sarà quello di unire le ricchezze degli Yaman a quelle dei Fekeli.

Anticipazioni 4^ stagione Terra amara: i loschi piani di Betul

Proseguono le anticipazioni dell'ultimo capitolo di Terra amara. Le puntate iniziali della 4^ stagione della soap ambientata in Turchia vedranno Betul prendere possesso dell'azienda di famiglia, ma la giovane non si accontenterà e proseguirà con il suo piano che coinvolgerà anche Fiket. Le trame in questione prenderanno il via nel momento in cui, poco prima di sparire nel nulla in seguito ad un assalto a villa Yaman, Demir farà firmare un contratto a Betul che le darà possibilità di azione a largo raggio in azienda in caso di sua assenza. La figlia di Sermin approfitterà subito della mancanza del parente e comincerà a dettare legge.

Per l'avvocatessa le cose si complicheranno nel momento in cui, dopo i primi giorni passati a disperarsi per la mancanza del marito, Zuleyha ascolterà il consiglio di Lutfiye e si rimetterà a lavoro.

Betul sarà ovviamente infastidita dalla presenza di Altun, ma per poter continuare ad agire indisturbata fingerà di essere dalla parte della moglie di Demir.

Contestualmente, la figlia di Sermin comincerà a mettere in atto un altro piano subdolo che coinvolgerà suo malgrado Fikret. Quest'ultimo, essendo fratellastro di Demir, si sentirà in obbligo nei confronti della famiglia Yaman e mostrerà il suo appoggio. Ciò che non saprà il nipote di Fekeli è che Betul avrà intenzione di sedurlo per spingerlo poi a sposarla.

Le vere intenzioni della figlia di Sermin

Betul, infatti, maturerà l'idea di unire l'enorme ricchezza e il potere degli Yaman a quelli della famiglia Fekeli, di cui Fikret è rimasto l'ultimo erede. Il piano di Betul, però, potrebbe subire una fermata d'arresto nel momento in cui Sermin discuterà animatamente con Lutfiye, accusandola di voler manipolare Zuleyha. Betul, così, rimprovererà la madre, costringendola a non prendere più alcuna iniziativa prima di averla consultata.

La situazione diventerà ancora più ingarbugliata quando Betul conoscerà per caso Abdulkadir, vero responsabile della sparizione di Demir e alleato di Hakan. Tra i dua nascerà subito un'alleanza che di certo avrà grosse ripercussioni.

Il personaggio di Betul

Dopo il suo arrivo ad Adana, Betul non ci metterà molto a rivelare il suo vero volto ai telespettatori di Terra amara. Convinta che Adnan Senior ha ingiustamente estromesso il nonno dalla gestione della Holding Yaman, la giovane avvocatessa fresca di divorzio dal ricchissimo Pierre, non si farà scrupoli a mettere in atto ogni tipo di azione pur di arrivare al suo scopo, ossia quello di impossessarsi dell'azienda e di tutte le ricchezze di famiglia.

A tale scopo fingerà amore e benevolenza nei confronti dei congiunti, tanto da arrivare a pensare anche ad un matrimonio di convenienza con Fikret. Ma la sua alleanza con Adbulkadir la porterà a commettere diversi passi falsi, che le apriranno le porte del carcere dove alla fine della soap si ritroverà a scontare una lunga pena per l'omicidio di Hakan.