Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma durante il mese di gennaio 2024 in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che si continuerà a parlare delle vicende di Ida Platano.

La tronista in carica si ritroverà a fare i conti con la pesante stoccata che le lancerà in studio il suo pretendente Ernesto, il quale la definirà una "donna zerbino".

Intanto Tina Cipollari si ritroverà ai ferri corti con la corteggiatrice Beatriz: tra le due voleranno parole grosse con quest'ultima a scoppiare in lacrime.

Ida Platano definita una 'donna zerbino': anticipazioni di U&D di gennaio 2024

Ida Platano si ritroverà a fare i conti con le pesanti accuse da parte del suo pretendente Ernesto, amareggiato dal comportamento della tronista nei confronti di Mario.

Tra i due, infatti, pare stia sbocciando una grande sintonia tanto che quando lui ha abbandonato lo studio per la congiuntivite, Ida ha scelto di seguirlo dietro le quinte per accertarsi che fosse davvero quello il motivo della sua uscita di scena.

Tale episodio porterà Ernesto a definire Ida una "donna zerbino" per il modo in cui si comporta con il suo rivale in amore, quasi come se fosse lei a corteggiarlo. In studio, intanto, ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo pretendente interessato alla tronista: si chiama Sergio.

Beatriz scoppia in lacrime per colpa di Tina Cipollari

Le anticipazioni sul percorso di Brando, invece, rivelano che nel corso dei prossimi appuntamenti di gennaio ci sarà spazio per un'accesa discussione tra la sua corteggiatrice Beatriz e l'opinionista del talk show. Tina non risparmierà delle pesanti stoccate nei confronti della corteggiatrice che, a quel punto, non riuscirà a trattenere le lacrime.

Non andrà meglio neppure durante l'esterna con il tronista, dato che tra i due non è scattato il bacio mentre con l'altra pretendente Raffaella c'è stato un momento di passione.

Il percorso di Ida Platano come tronista e il ritorno del suo ex nelle scorse precedenti

Nelle puntate precedenti del talk show Mediaset, Ida Platano aveva dovuto fare i conti con il ritorno in trasmissione del suo ex Alessandro Vicinanza, pronto a rimettersi in gioco.

In tanti tra i fan credevano che il cavaliere napoletano fosse ancora interessato alla sua ex fidanzata, ma così non è stato.

Alessandro ha precisato a chiare lettere di voler voltare pagina e di essere rientrato nel parterre over per fare nuove conoscenze, tanto da rendersi protagonista di una serie di incontri con Roberta e con la dama Cristina, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.