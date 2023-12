La registrazione di Uomini e donne del 21 dicembre è stata caratterizzata dalle vicende di Ida Platano, alle prese con un chiarimento con il suo pretendente Mario.

Tina Cipollari, invece, si è ritrovata ai ferri corti con la corteggiatrice Beatriz al punto che la ragazza è crollata in lacrime nel corso delle riprese di questa settimana: assente infine Virginia.

Mario chiarisce con Ida Platano: anticipazioni U&D registrazione 21 dicembre

Le anticipazioni sul talk show rivelano che Ida Platano ha avuto modo di confrontarsi con Mario dopo la registrazione del 20 dicembre in cui si era parlato di una segnalazione sul conto del cavaliere.

Una ragazza sosteneva di aver parlato con lui anche nel periodo in cui era presente in trasmissione per corteggiare la nuova tronista, mettendo in discussione la sua affidabilità.

Mario ha fornito la sua versione dei fatti dando tutte le spiegazioni dovute a Ida, ma in un primo momento ha annunciato di voler abbandonare la trasmissione e fare un passo indietro.

Alla fine, però, non è stato così dato che Mario si è presentato in studio alla registrazione di questo pomeriggio: la tronista lo ha convinto a restare e quindi portare avanti il percorso che stanno costruendo assieme.

Beatriz scoppia in lacrime nel corso della registrazione, Virginia assente

Al centro dell'attenzione ci sono state anche le vicende del tronista Brando: questa settimana a tenere banco è stata una grossa lite tra Tina e Beatriz.

Le due si sono ritrovate ai ferri corti e la corteggiatrice è scoppiata a lacrime. Il tronista, intanto, aveva scelto di portare in esterna entrambe le proprie corteggiatrici: con Beatriz non c'è stato il bacio mentre con Raffaella sì.

Cristian, invece, ha portato in esterna soltanto Valentina ed ha ribadito di provare un forte interesse nei confronti della ragazza che è stata in grado di colpirlo per via del proprio carattere.

Il tronista poi ha portato in studio anche dei regali di Natale ma Virginia non lo ha ricevuto perché non si è presentata.

Il turbolento percorso di Virginia nel cast del trono classico

Nella scorsa registrazione del talk show, Virginia aveva scelto di abbandonare la trasmissione perché delusa dal comportamento del tronista e dal fatto di apparire come una persona che non si era data da fare per conquistarlo.

L'ennesima scenata di gelosia da parte di Virginia, che anche nelle precedenti puntate di questa edizione aveva più volte abbandonato lo studio in preda a dei momenti di crisi, minacciando di andare via dalla trasmissione.

Questa volta, però, sembra voler fare sul serio e i fan della trasmissione temono che non tornerà più nel cast del trono classico.