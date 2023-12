Continua anche nella settimana di Natale Un Posto al Sole al consueto orario delle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate dal 25 al 29 dicembre 2023 vedono al centro delle trame Clara, in ansia per la sorte del piccolo Federico, che rischia di perdere per colpa di Alberto e della sua sete di vendetta.

Inaspettata invece la svolta di Eduardo che, dopo l'ennesimo tentativo di Damiano di costituirsi, si arrende. Un punto a favore per Damiano, che non sarà altrettanto soddisfatto della sua vita sentimentale. Per Viola arriva infatti in momento di spiegare ad Antonio le motivazioni che l'hanno spinta a lasciare papà Eugenio.

Eduardo accetta di consegnarsi alla polizia

Damiano avrà modo di vedere Eduardo dopo la sua fuga con Clara. Sarà proprio grazie a lei che Sabbiese tornerà in Italia, consapevole che la loro folle idea di sparire da tutto e tutti porterebbe solo guai ancora più seri.

Clara riuscirà dunque a convincere Eduardo a tornare a Napoli, dove ci sarà Damiano ad aspettarlo. Sabbiese accetterà di costituirsi alla polizia, rendendo felice Clara. Peccato che per lei stiano per arrivare notizie alquanto negative e preoccupanti.

Alberto spietato nei confronti di Clara

Con il suo rientro a Napoli, Eduardo deve anche affrontare le conseguenze delle minacce rivolte ad Alberto, che non ha certo intenzione di venirgli incontro, specie ora che ha scoperto la relazione con Clara.

Vedremo anche il lato più malinconico di Palladini, solo e senza una famiglia in questi giorni di festa.

La malinconia non fermerà però l'ostinazione di Alberto nel voler strappare a Clara Federico. Ha molte prove a suo favore, in primis la fuga lontano da Napoli di Clara nella quale ha coinvolto loro figlio, mettendolo in pericolo.

Clara tremerà perché il timore di perdere il piccolo Federico pare concreto, così come la possibilità di vedere il suo amore Eduardo dietro le sbarre.

Analisi su Alberto: un manipolatore o un uomo che soffre

Alberto Palladini ha diverse sfaccettature e i fan di Upas hanno imparato a riconoscerle: è un manipolatore e ottiene sempre ciò che vuole, anche con mezzi non leciti.

Usa le donne a suo piacimento, tradendole per puro piacere e narcisismo. Anche sul lavoro l'onestà non è certo la sua dote migliore.

Eppure gli occhi profondi di Alberto celano una profonda tristezza. Se ne è accorto Niko, che ha rivisto in lui la grande sofferenza dopo la morte di Susanna e quel senso straziante di abbandono. Palladini in fondo è respinto da tutti, i quali danno per scontato che non possa cambiare.

Ma Alberto è fatto così: quando prova a fare un passo verso gli altri e qualcosa va storto, è come se perdesse la ragione e dovesse alzare il prezzo della sua vendetta. Un uomo complicato che, forse, andrebbe analizzato ben oltre la reputazione che si porta dietro da tempo.