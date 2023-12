Il percorso di Cristian Forti a Uomini & Donne si complica: il 21 dicembre, infatti, il giovane si è ritrovato con una sola corteggiatrice in studio. Le anticipazioni sull'ultima registrazione del dating-show, infatti, fanno sapere che Virginia non si è presentata e il tronista si è preso del tempo per riflettere su cosa fare. Qualora la giovane non dovesse tornare, il 22enne sarebbe costretto a lasciare il programma da solo o a scegliere Valentina.

Problemi per il protagonista del Trono Classico

Giovedì 21 dicembre Virginia non ha partecipato alla registrazione di U&D e questa notizia ha spiazzato Cristian.

Il tronista, infatti, aveva portato un regalo di Natale per entrambe le sue spasimanti ma l'ha potuto consegnare solamente a Valentina (con la quale ha fatto anche una romantica esterna).

La giovane Degni, infatti, si è autoeliminata nel corso delle riprese che si sono svolte mercoledì 20 e non ha fatto ritorno agli Elios.

Forti ha commentato l'assenza della sua corteggiatrice dicendo di non sapere cosa fare ma di augurarsi che lei cambi idea: "Spero che la prossima volta venga, altrimenti deciderò che fare".

Se Virginia non dovesse tornare, però, per Cristian si aprirebbero diverse strade: l'addio al trono senza una fidanzata, la scelta nei confronti di Valentina oppure ricominciare da zero conoscendo persone nuove.

Novità per Alessandro dopo l'addio di Roberta

Negli studi di U&D si è parlato anche dei baci che Alessandro e Cristina si sono scambiati dopo una cena insieme.

Il cavaliere sembra aver già accantonato Roberta e la frequentazione che avevano ripreso ad avere dopo un anno di lontananza. Anche se non è ancora stato trasmesso su Canale 5, infatti, i curiosi sanno che Di Padua ha lasciato il programma perché Vicinanza non intendeva rendere esclusivo il loro rapporto.

Tenuta, però, nel corso della registrazione del 21 dicembre ha ammesso di provare un interesse anche per Mario, un corteggiatore di Ida Platano che le ricorda tanto Armando Incarnato sia fisicamente che nei modi di fare.

Nelle ultime due registrazioni assenti sia Armando che Roberta

Alle registrazioni di U&D che si sono svolte in questi ultimi due giorni, inoltre, non hanno partecipato due "veterani" del Trono Over: Roberta e Armando, entrambi fuori dal cast seppur per motivi diversi.

La dama Di Padua ha deciso di non proseguire l'avventura nel dating-show perché l'unico uomo che le piace (Alessandro Vicinanza) vuole uscire anche con altre persone e questo a lei non sta bene.

Incarnato, invece, manca dagli Elios da oltre un mese: la sua unica apparizione in studio nell'edizione 2023/2024 risale allo scorso 7 novembre, dopodiché non si è più visto.