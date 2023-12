Nel giorno in cui è prevista una nuova registrazione di U&D sui social si è sparsa la voce che tra Marco Antonio ed Emanuela ci sarebbe un ritorno di fiamma in corso. Il 4 dicembre il blogger Lorenzo Pugnaloni ha condiviso tra le sue Instagram Stories la segnalazione che gli è arrivata sul cavaliere e sulla dama del Trono Over: i due sarebbero stati visti insieme per le vie di Roma domenica pomeriggio.

Novità sulla 'coppia' del Trono Over

Le puntate di U&D che stanno andando in onda in questi giorni hanno aggiornato i telespettatori sulla rottura che c'è stata tra Emanuela e Marco Antonio dopo l'avvicinamento di lui a Roberta: quando ha saputo che il cavaliere ha baciato Di Padua, la dama ha chiuso la conoscenza.

A poche ore dalla registrazione del dating-show fissata per il 4 dicembre, però, a Lorenzo Pugnaloni è arrivata una segnalazione su quella che ufficialmente è ancora un'ex coppia.

"Ieri pomeriggio li ho visti in Via del Corso a passeggiare insieme", è questo il contenuto del messaggio che il blogger ha condiviso tra le sue Instagram Stories in mattinata.

Il ragazzo che riporta le anticipazioni del programma Mediaset, inoltre, ha commentato: "Marco Antonio ed Emanuela di nuovo insieme, che ne pensate?".

In serata gli spoiler sulle nuove riprese

Le anticipazioni delle puntate di U&D che devono ancora andare in onda, però, fanno sapere che Roberta ha chiuso con Marco Antonio dopo il ritorno di Alessandro: Di Padua ha preferito concentrarsi solo su Vicinanza e sulla possibilità di recuperare un rapporto con lui.

Anche i due protagonisti del Trono Over appena citati nei giorni scorsi sono stati al centro di una segnalazione: pare che più di un fan abbia beccato Roberta e Alessandro insieme a Cassino, la città dove lei vive e lavora.

Emanuela, invece, nelle ultime registrazioni che ci sono state (risalgono a lunedì 27 e a martedì 28 novembre) ha detto no a diversi tentativi di riavvicinamento di Marco Antonio, scottata dalla breve ma passionale frequentazione che lui ha avuto con un'altra donna del parterre.

Oggi, 4 dicembre, sui social si dice che i due avrebbero ripreso a frequentarsi e che ieri sera erano a Roma.

Il ruolo di Roberta prima del ritorno di Alessandro

Le voci sulla presenza di Marco Antonio ed Emanuela in Via del Corso il 3 dicembre potrebbero essere attendibili in quanto oggi, lunedì 4, è prevista una registrazione di U&D.

Il blogger Pugnaloni ha confermato su Instagram che nel pomeriggio si svolgeranno nuove riprese del dating-show e le anticipazioni che trapeleranno in serata potrebbero fare chiarezza sia su questa "coppia" che su quella composta da Alessandro e Roberta.

Una settimana fa i due hanno raccontato dei baci che si sono scambiati a cena ma la dama ha reagito male alla notizia che lui intende frequentare anche altre persone.