A qualche giorno di distanza dall'ultima registrazione di U&D sul web stanno circolando diverse segnalazioni su una "coppia" che si è riformata in studio in questo periodo. A Lorenzo Pugnaloni e a Deianira Marzano, infatti, il 1° dicembre sono arrivati i messaggi di chi sostiene di aver beccato Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua insieme in un bar di Cassino: anche se la dama ha chiuso davanti alle telecamere, sembra che la conoscenza tra lei e il cavaliere continui.

Novità sui personaggi senior di U&D

Il 28/11 Roberta ha chiuso la conoscenza con Alessandro dopo aver saputo che lui vorrebbe uscire anche con altre dame del parterre, il tutto dopo aver trascorso una serata romantica e ricca di baci.

Venerdì 1° dicembre, però, sui social network si è sparsa la voce che Di Padua avrebbe avuto un ripensamento: alcuni fan di U&D sostengono di aver avvistato la "coppia" nei pressi della stazione della città dove vive e lavora la protagonista del Trono Over.

Tra le Stories che Lorenzo Pugnaloni ha postato su Instagram in queste ore, ad esempio, è possibile leggere il seguente messaggio: "Alessandro e Roberta si frequentano anche fuori. Stamattina li hanno beccati che facevano colazione a Cassino. Altro che si sono lasciati".

Il blogger ha commentato questa segnalazione così: "Sembrerebbe non essere ancora finita tra loro, vedremo".

Avvistamenti lontano dagli studi di U&D

Anche a Deianira sono arrivati diversi messaggi da chi dice di essersi imbattuto per caso in Di Padua e Vicinanza la mattina del 1° dicembre.

"Facevano colazione in un bar nei pressi della stazione di Cassino", si legge tra le Stories di Marzano.

Stando a queste ultime segnalazioni, dunque, Roberta avrebbe deciso di continuare la frequentazione con Alessandro nonostante lui non voglia darle l'esclusiva: il cavaliere ha ammesso di essere interessato anche ad un'altra dama del parterre, ma per ora non vuole svelarne l'identità (Maria De Filippi ha spiegato che la redazione conosce il nome di questa persona ma è giusto che sia il protagonista di U&D a farlo).

La prossima registrazione del dating-show è prevista lunedì 4 dicembre e le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios potrebbero fare chiarezza su questo rapporto già molto altalenante nonostante sia ricominciato da poco più di una settimana.

Scintille tra Ida e Roberta a U&D

Di Alessandro, però, si è parlato anche oggi: la puntata di U&D che è andata in onda il 1° dicembre ci hanno pensato Ida e Roberta a nominarlo più volte in studio.

Di Padua ha ammesso di provare ancora un forte interesse per l'uomo che stava frequentando un anno fa quando Platano gliel'avrebbe portato via fidanzandosi con lui: la tronista ha risposto per le rime alla "rivale" commuovendosi quando ha raccontato perché è finita la sua storia d'amore.

"Mi ha lasciata tre volte, alla quarta ho detto basta e solo dopo ho accettato di tornare", ha fatto sapere la 42enne con il supporto di Maria che ha confermato la sua versione.