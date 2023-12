Parte della puntata di U&D che è andata in onda il 13 dicembre è stata dedicata al confronto che Silvio ha chiesto di avere con Sabrina in studio. Il cavaliere si è lamentato del fatto che la dama si è addormentata subito mentre lui la aspettava svestito sotto le coperte. Agli Elios nessuno ha criticato il comportamento di Venturato ma sui social network in molti si sono esposti per suggerire a Maria De Filippi di mandarlo via.

Il racconto della serata in hotel

Dopo aver aggiornato il pubblico di U&D sull'altalenante conoscenza tra Roberta e Alessandro, il 13 dicembre Maria De Filippi ha chiamato al centro Silvio e Sabrina.

I due si stanno frequentando da qualche settimana e, nonostante la differenza d'età (lui ha 20 anni in più), si trovano molto bene insieme.

Nel corso della puntata odierna, però, Venturato ha spiazzato la dama dicendo di aver preso in considerazione l'ipotesi di interrompere la loro relazione a causa di un suo recente rifiuto.

L'uomo ha raccontato che la sera precedente la sua corteggiatrice l'avrebbe accolto in camera d'hotel ma si sarebbe messa a dormire nonostante lui la aspettasse senza vestiti a letto.

"Sono uscita dal bagno e l'ho trovato sotto le coperte svestito. Mi sono girata dall'altra parte e mi sono addormentata", ha replicato la donna tra gli applausi dei presenti.

Il malcontento dei telespettatori

Silvio si è lamentato di questa mancata intimità dicendo che secondo lui Sabrina non sarebbe attratta da lui, ma lei l'ha smentito precisando di avere i suoi tempi.

Il comportamento del cavaliere non è piaciuto a molti spettatori di U&D e tra loro c'è anche chi si è detto stupito del fatto che nessuno in studio l'abbia rimproverato per come si è relazionato con la dama che sta frequentando in questo periodo.

"Viscido", "Che uomo disgustoso, mandatelo via", "Che schifo", "Tutte le volte fa così con le donne, ma cacciatelo dal programma", "Lui è amareggiato, ma buttatelo fuori", questi sono alcuni dei commenti che i fan hanno lasciato sotto al post della pagina "X" dedicato a questa coppia del Trono Over.

Il passato con Gemma

Non è la prima volta che Silvio finisce al centro dell'attenzione per frequentazioni passionali o per richieste un po' eccessive che fa alle persone con le quali esce.

La prima persona con la quale Venturato ha avuto a che fare davanti alle telecamere di U&D, infatti, è Gemma: i due si sono conosciuti la scorsa prima ma, dopo un mese di appuntamenti, Galgani ha deciso di chiudere per le pressanti richieste di lui di avere un'intimità che lei non si sentiva ancora di vivere.

Nel corso dell'edizione 2023/2024, invece, il cavaliere ha avuto una relazione con Donatella e poi una breve conoscenza con Gabriella, fino ad arrivare all'attuale legame con Sabrina.