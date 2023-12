Il rapporto tra Ida e Diego diventerà sempre più importante [VIDEO] nelle prossime puntate di Un posto al sole previste dal 4 all'8 dicembre in prima visione assoluta su Rai 3, ma Roberto si dirà pronto ad allontanarli.

Ferri non vuole assistere al trionfo dell'amore tra i due ragazzi, motivo per il quale metterà a punto uno dei suoi piani diabolici per cercare di separarli al più presto. Chiederà a Ida di partire per una vacanza durante le feste natalizie, così da allontanare la donna e raffreddare il rapporto con Diego.

Clara intanto farà perdere le sue tracce assieme al figlio Federico, scatenando la furia di Alberto.

Giulia si preparerà ad affrontare la fatidica manifestazione anti-camorra assieme a Don Raimondo, alla quale prenderà parte anche Rosa.

Roberto vuole separare Ida e Diego: anticipazioni Un posto al sole all'8 dicembre

Diego si è rivelato un prezioso alleato per Ida, aiutandola e sostenendola in tutti i suoi momenti di difficoltà. Per tale motivo tra i due nascerà un feeling speciale che li porterà ben presto ad essere particolarmente complici e affiatati come non mai.

Roberto e Marina scopriranno ben presto di questa affinità e non saranno per niente entusiasti. I due coniugi bocceranno una possibile relazione tra la mamma di Tommaso e il figlio del portiere del palazzo Palladini, motivo per il quale si metteranno all'opera per allontanarli.

Roberto proporrà a Ida di partire per il periodo natalizio e prendersi un periodo di pausa, credendo in questo modo di aver risolto i loro problemi.

Ma non sarà così, perché Ida e Diego continueranno a mostrarsi assieme e come se non bastasse, i coniugi Ferri dovranno fare i conti anche con il ritorno dell'incubo Lara Martinelli.

Clara fa perdere le sue tracce, Alberto è una furia

Le anticipazioni della soap opera serale di Rai 3 rivelano che Clara deciderà di scappare via da Napoli assieme a suo figlio per seguire Eduardo e in questo modo farà perdere le sue tracce.

Nessuno saprà che fine abbia fatto la donna, al punto da scatenare la furia cieca di Alberto Palladini, a dir poco agitato e preoccupato per le sorti del piccolo Federico.

L'avvocato non avrà alcuna intenzione di arrendersi e vorrà esplorare tutte le piste possibili per cercare di capire che fine abbia fatto la donna, tanto da arrivare ad avere anche un durissimo e acceso scontro con Eugenio Nicotera.

Rosa partecipa alla manifestazione di Giulia

Giulia si preparerà ad affrontare la fatidica e attesa manifestazione anti-camorra che ha organizzato per le strade di Napoli con l'aiuto di Don Raimondo.

La donna chiederà anche a Rosa di parteciparvi e di raccontare la sua testimonianza, ma inizialmente preferirà declinare l'invito.

Alla fine, però, toccata nell'animo dalle parole di Giulia, Rosa deciderà di prendere parte all'evento.