Le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 18-22 dicembre rivelano che Diego sarà del tutto ignaro del perfido piano che Marina e Roberto hanno messo a punto alle spalle di Ida Kovalenko.

I due coniugi Ferri dopo il soggiorno in Polonia hanno intenzione di lasciare la donna lì e di fare rientro a Napoli senza di lei, così da poter sbarazzarsene definitivamente.

Alberto Palladini continuerà a soffrire per la lontananza da suo figlio, ma potrà contare sul supporto morale di Niko.

Diego non sa che non rivedrà Ida

Marina e Roberto decideranno di recarsi in Polonia per conoscere la famiglia di Ida, che ancora oggi vive in condizioni non proprio agiate.

I due verranno a conoscenza delle sofferenze che ha patito la donna prima di mettersi in viaggio per l'Italia e raggiungere Napoli, dove poi ha venduto suo figlio a Lara Martinelli.

Tuttavia, nonostante siano scossi da questa storia, i coniugi Ferri hanno intenzione di sbarazzarsi per sempre di Ida e stringeranno un accordo con la sua famiglia per farla restare lì.

Questo vuol dire che Ida non ripartirà con la coppia per fare rientro in Italia, dato che resterà in Polonia assieme ai suoi cari e di conseguenza si staccherà da suo figlio.

Alberto disperato per suo figlio: anticipazioni Un posto al sole al 22 dicembre

Una situazione che rischia di compromettere anche la relazione in corso tra Ida e Diego: tra i due è nato un feeling del tutto speciale e al momento il figlio di Raffaele non sa che non rivedrà più la donna.

Intanto Alberto continuerà ad essere disperato per le sorti di suo figlio: le anticipazioni fino al 22 dicembre rivelano che l'uomo si lascerà andare e cadrà nel tunnel della depressione, ma potrà contare sul supporto morale di Niko.

Nelle puntate precedenti della soap Clara aveva scelto di lasciare Napoli per seguire il suo amato Eduardo e iniziare insieme un nuovo percorso di vita lontani da tutto e tutti.

I fan poco entusiasti per la fuga di Clara ed Eduardo

Una scelta che non ha entusiasmato più di tanto i fan della soap opera, molti dei quali avrebbero preferito vedere la coppia viversi la loro storia d'amore senza dover scappare via.

"Ho capito che Eduardo aveva a che fare con la malavita, ma poteva anche iniziare una nuova vita a Napoli senza dover per forza far perdere le sue tracce", scrive un utente su Facebook.

"E adesso ci tocca sorbirci l'ennesima disgrazia di Alberto che per mesi sarà alla ricerca della sua ex compagna e del figlio, che noia" è il commento di un altro appassionato della soap opera.

"Spero che Clara possa tornare così evitiamo di andare avanti per le lunghe con questa vicenda", sentenzia qualcun altro in rete.