Con le puntate di Un posto al sole previste nel corso della stagione 2024 su Rai 3 non si esclude che Nunzio possa rendersi conto di non voler perdere la sua amata Rossella.

Il cuoco ha cercato in tutti i modi di lasciarsi alle spalle le belle emozioni vissute con la dottoressa ma, complice l'avvicinarsi delle nozze con Riccardo, potrebbe decidere di rimettersi in gioco per cercare di non perderla definitivamente e dover così rinunciare a questo amore.

Rossella pronta a convolare a nozze con Riccardo: la scelta nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti della soap opera Rossella si è ritrovata a fare i conti con la proposta di matrimonio del tutto inaspettata da parte del compagno Riccardo [VIDEO] Crovi, che ha scelto così di affrettare i tempi e anticipare il momento del loro sì senza perdere ulteriore tempo.

I due hanno così iniziato i preparativi delle nozze, dando una sonora batosta a Nunzio che non ha potuto fare i salti di gioia per questa importante novità legata alla figlia di Silvia.

Tra i due ci sono stati diversi momenti di tenerezza che il giovane cuoco non ha ancora dimenticato, tanto che per lui è stata una sofferenza organizzare con Rossella il banchetto nuziale.

Nunzio può capire di non voler perdere Rossella nelle prossime puntate di Un posto al sole

Va detto, però, che anche la dottoressa non ha nascosto un certo imbarazzo nei momenti in cui si è ritrovata da sola con Nunzio dopo aver accettato la proposta di nozze di Crovi, quasi a dimostrazione del fatto che anche lei non abbia dimenticato del tutto le belle emozioni provate col cuoco.

Con l'avvicinarsi delle nozze non si esclude che Nunzio possa decidere di tornare alla carica e uscire allo scoperto, confessando alla dottoressa di essere ancora interessato a lei.

Il cuoco potrebbe raggiungere la piena consapevolezza del sentimento che nutre nei confronti della figlia di Silvia, tanto da capire di non volerla perdere definitivamente vedendola tra le braccia di Riccardo.

Un possibile finale d'amore per Rossella e Nunzio

A quel punto il ragazzo si ritroverebbe a uscire allo scoperto svelando alla diretta interessata di essere disposto a tutto pur di riconquistarla.

Una dichiarazione d'amore che finirebbe per mettere in crisi la dottoressa, tanto da spingerla a rimettere in discussione la sua vita e anche quella scelta che sembrava essere decisa di convolare a nozze con Crovi.

Un finale che non deluderebbe le aspettative dei fan, dato che in tanti sui social si augurano si assistere al più presto alla nascita della coppia composta da Rossella e Nunzio.