Nelle prossime puntate di Un posto al sole, del 20 e 21 dicembre, Giulia farà i bagagli per trascorrere il Natale in Sicilia, riabbracciando, così, la figlia Angela, la nipote Bianca e il genero Franco. Ma qualcosa tormenterà i pensieri della signora Poggi: Luca De Santis. Nel frattempo Silvia scoprirà il vero motivo per cui il suo ex marito non può contribuire economicamente alle spese matrimoniali di Rossella. Vedendo l'amica colpita dal gesto altruista di Michele che ha aiutato Nunzio, Mariella non potrà fare a meno di sperare in un loro ritorno di fiamma.

Michele stanco dell'ingerenza di Giancarlo

Nell'appuntamento di mercoledì 20 dicembre di Un posto al sole Michele sarà infastidito dall'ingerenza di Giancarlo, il quale non esiterà a mettere becco negli affari riguardanti la sua famiglia. Sarà così che il giornalista non nasconderà più la sua intolleranza, facendosi notare da Silvia e Rossella.

Ida, frattanto, continuerà a godersi la sua famiglia e la sua terra natia, completamente ignara del piano che Roberto e Marina stanno organizzando per impedirle di ritornare a Napoli. La ragazza crederà di riabbracciare al più presto Diego, in realtà Ferri e sua moglie non si mostreranno minimamente impietositi dalle precarie condizioni in cui la polacca è vissuta per tutta la sua vita e saranno pronti a portare avanti i loro infidi piani.

Intanto, a Palazzo Palladini Serena farà una scoperta illuminante su Mariella e la sua ostilità nei confronti di Micaela. Una volta appreso che sua sorella ha avuto una tresca con l'ex fidanzato di Speranza, Serena dovrà prendere posizione.

Roberto e Marina prendono accordi con la zia di Ida

Nella puntata di giovedì 21 dicembre Roberto e Marina prenderanno accordi con la zia di Ida per far in modo che la ragazza non torni a Napoli e resti in Polonia, il più lontano possibile da Diego.

Per Ida avrà inizio un lungo calvario.

Silvia, nel frattempo, verrà a sapere che il suo ex marito si è indebitato per aiutare Nunzio a comprare le quote del Caffè Vulcano. La donna resterà profondamente colpita dal gesto di Michele, comprendendo le ragioni per cui lui non può aiutare Rossella a sostenere i costi del suo matrimonio.

In occasione delle feste natalizie, Giulia Poggi deciderà di recarsi in Sicilia dalla figlia Angela e dalla nipote Bianca, ma qualcosa la preoccuperà: le condizioni di salute di Luca De Santis.

Nel mentre Mariella inizierà a fantasticare su Michele e Silvia, sperando che i due ex possano tornare ad amarsi come un tempo.

Ipotesi su Giancarlo e Silvia: lei lo tradirà con Michele

Tra Michele e Silvia sembra esserci una certa attrazione, per questo motivo nel periodo natalizio potrebbe succedere qualcosa tra i due. Magari con la complicità di Mariella, i due ex coniugi finiranno per trascorrere del tempo insieme, cedendo alla passione di un tempo. In questo modo Giancarlo verrà tradito e, in futuro, lasciato da Silvia.