Nelle ultime due puntate di questo 2023 di Un posto al sole vedremo Aberto furioso per quello che Clara gli ha fatto fuggendo all'estero con suo figlio e il suo fidanzato malavitoso. Sarà così che, dopo la minaccia di Eduardo, l'avvocato Palladini sarà determinato a ottenere la custodia di Federico, in modo da toglierlo dalle cure della madre.

Mariella, convinta che Serena nasconda qualcosa, indagherà su di lei. Samuel vuole una relazione più seria ed esclusiva, mentre Micaela non sembra volersi impegnare totalmente. Le diverse vedute porteranno i due a litigare.

Antonio, dopo aver scoperto da Manuel che sua madre e Damiano stanno insieme, tempesterà di domande papà Eugenio. Domande scomode che il magistrato non potrà in alcun modo evitare.

Nell'appuntamento di giovedì 28 dicembre ci sarà un grande risvolto nella story line di Clara ed Eduardo. I due erano fuggiti all'estero per diversi motivi: lui per sfuggire alla camorra e lei per impedire che il suo ex le togliesse il figlio. Ed ecco che prossimamente i due torneranno a Napoli, pronti ad affrontare le conseguenze del loro gesto. Eduardo, però, finirà per minacciare Alberto, complicando ulteriormente la sua posizione. Nel frattempo Damiano viene a sapere da Rosa che il suo amico di vecchia data è rientrato a Napoli e non vedrà l'ora di parlargli.

Spazio anche agli altri personaggi della storica soap opera partenopea nelle prossime puntate. Mariella noterà lo strano comportamento di Serena e vorrà capire che cosa sta nascondendo la vicina. Samuel discuterà con Micaela in quanto i due hanno un modo totalmente diverso di vivere la loro relazione.

Nell'appuntamento di venerdì 29 dicembre, Damiano persuaderà Eduardo a fare la cosa giusta: consegnarsi alla polizia. Alberto, dopo tutto ciò che Clara gli ha fatto passare, non avrà alcuna intenzione di passarci sopra, anzi. L'avvocato deciderà di tornare alla carica e, più infervorato che mai, sarà pronto ad ottenere la piena custodia del figlio Federico.

Antonio riempirà di domande scomode suo padre, ma Eugenio non potrà evitarle anche se ignorerà che il figlio sia già stato informato della relazione tra Viola e Damiano.

Tra Samuel e Micaela la situazione non sembrerà essere delle migliori. Sarà così che Nunzio offrirà dei consigli all'amico per riconquistare la ragazza: cosa avrà in mente questa volta?

Nelle prossime puntate di Un posto al sole è molto probabile che si terrà una guerra legale tra Alberto e Clara per ottenere l'affido esclusivo del piccolo Federico. L’uomo, infatti, è furioso perché la sua ex era scappata all’estero con il bambino e il malavitoso Eduardo, senza informarlo.

Nelle prossime puntate l’avvocato sarà deciso a vendicare l’affronto subito e chiederà la custodia del piccolo. Alla fine il giudice potrebbe decidere di affidare il bambino al padre, facendo sprofondare nella disperazione Clara.