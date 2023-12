La vera identità di Cumali, che in realtà si chiama Durmuş, verrà rivelata nella quarta stagione di Terra amara. Saniye sarà furiosa con l'uomo che ha preso in giro sua figlia e sarà molto dura con lui. Si scoprirà che l'operaio era un compagno di cella del vero padre di Uzum, morto a causa della tubercolosi, e che ha preso il suo posto per approfittare della ricchezza della famiglia Yaman.

Cumali responsabile del rapimento del piccolo Adnan

Il tempo di Cumali alla tenuta Yaman ha ormai i giorni contati e presto si scoprirà la vera identità dell'uomo.

Il suo grande errore sarà aiutare Umit a rapire il piccolo Adnan per ricattare Zuleyha. In cambio di una grossa ricompensa, Cumali prenderà Adnan per mano e lo condurrà fino all'auto della dottoressa Kahraman. Per la signora Altun saranno ore di puro terrore, ma alla fine riuscirà a riprendere suo figlio e tornare a casa sana e salva con lui.

Zuleyha capirà che Umit non avrebbe mai potuto rapire suo figlio da sola e che ha avuto bisogno di un complice all'interna della tenuta. La signora Altun farà radunare tutto gli operai e li metterà di fronte ad Adnan chiedendo al bambino chi lo avesse rapito. Dopo qualche esitazione, Adnan indicherà Uzum e poi dirà che è stato Cumali. Quest'ultimo fuggirà immediatamente, ma dopo poche ore sarà ritrovato dalla polizia.

Cumali incastrato, Uzum ferita dal suo inganno

Gli agenti arriveranno a villa Yaman per informare tutti del ritrovamento di Cumali che ha mentito anche sulla sua identità. I gendarmi diranno che l'uomo si chiama Durmuş ed era un compagno di cella del vero padre di Uzum, morto a causa della tubercolosi. Uzum sentirà tutto e sarà molto ferita per essere stata ingannata, oltre a provare grande dolore per la morte di suo padre.

Saniye sarà furiosa per questa situazione e si scaglierà contro il falso Cumali: "Non hai rimpianti per aver giocato con il cuore di una bambina?", gli dirà. La donna non riuscirà a trattenere la rabbia e lo colpirà prendendolo a calci. "Spero che tu vada all'inferno", urlerà Saniye mentre i gendarmi porteranno l'uomo in carcere.

La moglie di Gaffur ha conquistato il pubblico con il tempo

Saniye è interpretata dall'attrice Selin Yencici ed è un personaggio molto amato dal pubblico, anche se all'inizio della prima stagione non era così. Saniye appariva, al pari di suo marito Gaffur, una donna avida e il suo comportamento con Zuleyha non piaceva affatto. La protagonista, appena arrivata alla tenuta come cameriera, era stata presa di mira da Saniye che la considerava un'approfittatrice.

Dopo i momenti difficili dell'inizio, però, tra lei e Zuleyha è nata una grande amicizia e Saniye ha dimostrato di essere una donna generosa e sensibile. Adesso è tra le preferite del pubblico di Terra Amara.