La fuga di Clara ed Eduardo volgerà al capolinea nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda nella settimana dal 25 al 29 dicembre. I due innamorati si renderanno conto di non avere futuro all'estero, per questo motivo ritorneranno a Napoli. Una volta rincasati, però, dovranno affrontare le conseguenze del loro gesto. Alberto, dopo l'ennesima minaccia di Eduardo, tornerà alla carica con l'intento di togliere il figlio alla madre. Intanto Damiano convincerà Sabbiese a costituirsi.

Il piccolo Antonio scopre che sua madre sta insieme al padre di Manuel

Ferveranno i preparativi per i festeggiamenti del Natale a Palazzo Palladini. Raffaele affiderà a Otello il compito di infondere lo spirito natalizio. Intanto Luca - ancora alle prese coi propri problemi di salute - sarà invitato a cena da Guido e sua moglie.

La storia d'amore tra Viola e Damiano sarà oggetto di turbamento per il piccolo Antonio, il quale verrà a sapere dall'amichetto Manuel che sua madre sta insieme al poliziotto. Spetterà ad Eugenio rispondere alle domande curiose del figlio, ignaro che in realtà lui sappia già tutto.

Alla radio, intanto, Micaela deciderà di fare di testa sua, ma il suo atteggiamento anticonformista non piacerà a Filippo.

Al contrario, molti ascoltatori gradiranno questo approccio insolito e la trasmissione radiofonica si rivelerà un successo. Intanto per la gemella ci saranno altri problemi da affrontare. Con Samuel, infatti, la relazione non sembrerà progredire, visto che hanno delle vedute diverse riguardo l'amore: i due finiranno per litigare, ma Nunzio offrirà un consiglio all'amico.

Eduardo minaccia Alberto e poi si consegna alla giustizia

Finite le vacanze in Sicilia, dove Renato ha trascorso il Natale in compagnia della sua famiglia, per lui giungerà il momento di tornare a Palazzo Palladini, ma si dimenticherà di portare un regalo per Otello e pertanto chiederà a Raffaele un piccolo sacrificio.

Clara, pentita della fuga all'estero con Eduardo, rientrerà in Italia in sua compagnia.

Una volta a Palazzo, Sabbiese non risparmierà delle minacce ad Alberto, ma poi dovrà fare i conti con le conseguenze. Intanto Damiano verrà informato da Rosa che il suo vecchio amico è tornato a casa: sarà così che il poliziotto parlerà con Sabbiese, convincendolo a consegnarsi alla giustizia. Intanto Alberto, che ha sofferto tantissimo la mancanza del figlio Federico, tornerà sul piede di guerra e farà di tutto per separare Clara e il bambino.

Infine Mariella troverà molto strano il comportamento sollecito di Serena nei sui confronti, per questo motivo vorrà capire che cosa nasconda.

Ipotesi sul futuro di Eduardo e Clara

Nelle future puntate in onda nel corso del 2024 non è da escludere che Eduardo Sabbiese possa vedersi ridurre la pena, in quanto si costituirà di sua spontanea volontà e potrebbe anche collaborare con la polizia per acciuffare il resto del suo clan malavitoso. Nel frattempo Clara, invece, potrebbe scoprire di essere rimasta incinta. Occorre precisare comunque che queste sono delle ipotesi e non delle anticipazioni ufficiali.