Si complicano le dinamiche per Marina e Roberto in Un posto al sole quando, nelle puntate in onda su Rai 3 dall'11 al 15 dicembre 2023, Ida farà capire chiaramente di essere pronta a riprendere la sua vita con il piccolo Tommy, ora che Lara non è più un incubo per lei. Ferri, preoccupato dalla possibilità di perdere il piccolo, escogiterà un piano per evitare il peggio, provando a convincere Ida a tornare in Polonia. In realtà dietro le sue apparenti buone intenzioni si nasconde un fine subdolo e meschino, condiviso da Marina.

Come se non bastasse c'è la possibilità che Ida racconti tutta la verità su Tommy a Diego, ora che sono così vicini.

Sarà anche per questo motivo che Ferri si metterà all'opera per tagliare ogni loro rapporto.

Intanto Lara, dopo essersi svegliata in ospedale, tornerà a essere un incubo per Marina: se si ricordasse l'esatta dinamica dell'aggressione in carcere e accusasse Gabriella, il suo piano per metterla fuori gioco per sempre si rivolterebbe contro di lei e con conseguenze ben immaginabili.

Un posto al sole anticipazioni settimana 11-15 dicembre: Ida ancora incubo di Marina e Roberto

Marina e Ferri hanno assoldato Gabriella per uccidere Lara, ma il suo "lavoretto" non è andato come sperato. Martinelli si è salvata dopo una lunga e complicata operazione, e quando si risveglierà dal coma sarà capace di rimescolare le carte in tavola, pratica della quale è particolarmente brava.

Lara si mostrerà pentita per quanto fatto, ma nello stesso tempo avanzerà delle richieste a Roberto su Tommy. Marina si troverà di nuovo nel mezzo del suo incubo peggiore e avrà il terrore di finire in prigione, qualora Lara raccontasse alle autorità o al suo avvocato come si è svolta realmente la sua aggressione.

Non ci sarà solo la preoccupazione che venga alla luce il piano escogitato con Gabriella, Ferri e Marina temeranno che Ida racconti a Diego tutta la verità su Tommy.

Roberto vuole sbarazzarsi di Ida

A quel punto Ferri e Marina metteranno in atto un piano per allontanare Ida da Napoli e soprattutto da Diego. Faranno di tutto per rispedirla in Polonia, così che non venga a galla la reale storia di Tommaso.

Ida però non sarà più disposta a essere un burattino nelle mani altrui, decisa a vivere la sua vita da madre con Tommy.

Illusione? Di certo non sarà semplice tenere a bada Ferri, che agirà in modo davvero subdolo con lei.

Ferri, un lupo travestito da agnello

Roberto ha accolto Ida a casa sua, offrendole ospitalità e tutte le comodità del caso. La sua intenzione non era solo quella di ringraziarla per aver salvato la vita a Marina, ma anche quella di aver sotto controllo la situazione per quanto riguarda Tommy.

Il fatto che le dica di andare in Polonia per riabbracciare le persone a lei care nasconde un fine subdolo e si può ben immaginare quale: allontanarla da Tommy e fare in modo che la verità su di lui resti un segreto.

Se così non fosse, lui e Marina perderebbero il bambino. Non si esclude che Roberto si spinga anche oltre, facendo in modo che Ida non rimetta più piede a Napoli, tenendosi Tommy e rovinandole la vita.