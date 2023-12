Gli spoiler dei due episodi finali di Un Professore 2 in onda giovedì 21 dicembre alle ore 21:30, annunciano che Nina eviterà una denuncia per avere rapito Lilli grazie a Nicola. Inoltre Mimmo accetterà di collaborare con la polizia così da far incriminare il boss Molosso, mentre Dante terrà una lezione di filosofia davanti all'ospedale ed avrà uno svenimento che lo porterà a un immediato ricovero.

Trame undicesimo episodio: Manuel nasconde Nina e Lilli nella villa

Le trame dell'undicesimo episodio dal titolo Sartre: la libertà di scelta, riportano come la storia d'amore tra Viola e il calciatore Ryan proseguirà senza problemi.

Intanto Dante dovrà, suo malgrado, fare una scelta importante che riguarda le sue precarie condizioni di salute. L'assistente sociale comunicherà sia al professore Balestra che alla preside una notizia: la piccola Lilli è stata rapita. Mimmo, invece, accetterà di collaborare con le autorità competenti, così Molosso ed i suoi uomini potranno finalmente pagare per tutti i misfatti che hanno commesso nel corso degli anni.

Nel frattempo Manuel supporterà Nina nel suo piano di fuga e farà nascondere sia lei che Lilli nella villa. Dante però si accorgerà di ogni cosa ed inviterà la ragazza a restituire immediatamente sua figlia ai genitori affidatari; quest'ultimi, infatti, potrebbero denunciare la scomparsa di Lilli ed in questo modo per Nina diventerebbe difficile poterle fare da madre.

Anticipazioni dodicesimo episodio: Nicola trova un lavoro a Nina

Le anticipazioni del dodicesimo ed ultimo episodio della seconda stagione dal titolo Epicuro: tra vita e morte,raccontano che Brandi parlerà con la famiglia affidataria di Lilli e li convincerà a non presentare alcuna denuncia. In questo modo Nina non correrà alcun rischio penale.

Intanto Anita rivelerà a Dante di aver passato una notte d'amore con Nicola. Balestra a questo punto le dirà di averlo fatto anche lui con l'ex moglie Floriana. Per Mimmo e Pantera giungerà il momento di concretizzare il piano ideato contro il boss Molosso.

Nel frattempo il professore terrà la sua lezione di filosofia davanti all'ospedale, ma all'improvviso sarà colto da uno svenimento e verrà ricoverato.

Mimmo informerà Simone che entrerà a far parte di un programma testimoni, appositamente dedicato a chi ha collaborato con la giustizia. Nicola invece troverà un impiego a Nina ed in seguito annuncerà ad Anita e Manuel che dovrà andare per lavoro a Tokio. Questa cosa potrebbe portare ad un riavvicinamento tra la donna e Dante.

Anita e Dante si sono traditi a vicenda

Nelle puntate precedenti abbiamo assistito ad una crisi nella relazione tra Dante ed Anita. Il primo ha finito con il tradire la compagna con l'ex moglie Floriana, anche se poi entrambi hanno capito di non amarsi più e che il loro legame resterà vivo per la presenza di Simone. La madre di Manuel, invece, ha trascorso una notte d'amore con Nicola Brandi, che era andato da lei per sfogarsi dopo avere saputo che purtroppo Viola non camminerà più.