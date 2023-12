Nelle puntate della 4^ stagione di Terra Amara, i telespettatori faranno la conoscenza di Hakan, che giungerà ad Adana con lo scopo di vendicarsi di un torto subito da Demir ai tempi dell'Università. Con lui giungerà in paese anche l'alleato Adbulkadir, ma la complicità tra i due uomini non sarà destinata a durare a lungo. Infatti, quando Adbulkadir chiederà ad Hakan il permesso per uccidere Fekeli, colpevole di aver investito il fratello Ercan, lui dapprima acconsentirà ma poi cambierà idea a piano già avviato. Questo cambio in corsa non farà per nulla piacere ad Adbulkadir.

Fekeli in pericolo di vita

Fekeli investirà per sbaglio Ercan, fratello di Hakan. Inizialmente a prendersi la colpa sarà Cetin, ma Alì Rahmet deciderà ben presto di confessare la verità: Fekeli dunque verrà arrestato, ma poco dopo in attesa del processo verrà rilasciato per poter aiutare Zuleyha nelle ricerche di Demir, di cui si saranno perse le tracce dopo l'attentato a Villa Yaman.

Frattanto, Hakan, sotto la falsa identità di Mehmet, si presenterà alla Holding Yaman affermando di essere il compratore delle quote messe in vendita da Zuleyha prima della sua fuga poi fallita verso Cipro. Convinto che la morte di Ercan non sia stata frutto di un tragico incidente, Hakan darà il suo benestare alla richiesta di Abdulkadir che vorrà il permesso di vendicarne la morte uccidendo a sua volta Fekeli.

A questo scopo, Abdulkadir manometterà l'auto di Fekeli in modo da far passare la sua morte come un incidente.

Hakan blocca il piano di Abdulkadir

Il paino di Abdulkadir però non giungerà mai a compimento. Infatti, sempre sotto l'identità di Mehmet, Hakan avrà modo di partecipare a una cena con Zuleyha, Betul, Fekeli e Sermin.

Grazie alle parole di quest'ultima, Hakan avrà modo di capire che Alì Rahmet è pervaso dai sensi di colpa così tamponerà la sua auto per potergli dare un passaggio ed evitare che vada incontro ad un incidente mortale.

Questo cambio di rotta inizierà ad inasprire i rapporti tra Adbulkadir e Hakan che, ben presto, da alleati si ritroverà a combattere su due fronti diametralmente opposti.

Il punto su Abdulkadir e Hakan: da alleati a nemici

Hakan sarà il nuovo amore di Zuleyha e si troverà a combattere al suo fianco, mettendosi contro anche l'ex alleato Abdulkadir. Quest'ultimo a sua volta troverà in Betul una nuova alleata. La figlia di Sermin sarà disposta a tutto pur di prendere il controllo della Holding Yaman e di tutti i possedimenti della famiglia e non si farà scrupoli ad agire in modo illegale.

Le anticipazioni successive rivelano che Zuleyha dovrà affrontare l'ennesimo lutto legato alla morte di Hakan, mentre Adbulkadir e Betul la passeranno liscia e finiranno in carcere per scontate l'ergastolo proprio per la morte di Hakan.