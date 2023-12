Tra Roberta e Alessandro si riavvicineranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne, che presto arriveranno anche su Canale 5. Dopo essersi rimesso in gioco in seguito alla fine della sua relazione con Ida Platano, il cavaliere napoletano ha subito messo gli occhi addosso alla dama con la quale in passato c'era già stato un tentativo di approccio.

Roberta e Alessandro decideranno di riprendere a frequentarsi e intanto i fan sperano che fra loro possa accendersi la fiamma a tutti gli effetti.

Il riavvicinamento tra Alessandro e Roberta a Uomini e donne

Alessandro Vicinanza si è lasciato alle spalle la storia d'amore di quasi un anno con Ida Platano e adesso è pronto a ripartire da zero per provare a trovare una nuova anima gemella.

Il cavaliere deciderà di uscire subito con Roberta, salvo poi svelare in trasmissione di essere intenzionato a conoscere anche nuove dame. Le sue parole non piaceranno affatto a Roberta che, inizialmente, deciderà di chiudere la loro frequentazione, ma nei giorni successivi Alessandro saprà farsi perdonare.

Il cavaliere pronto a ricominciare da zero con Roberta

Il cavaliere, infatti, deciderà di organizzare una nuova esterna e i due decideranno di andare avanti con la loro conoscenza.

Cosa che sta avvenendo, come conferma una foto pubblicata in questi giorni sui social dall'esperta di gossip Deianira Marzano, in cui Alessandro e Roberta si trovano in un bar nella zona di Ponte Milvio a Roma.

Lo stesso Alessandro, in una recente intervista concessa al magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5, ha ribadito che a oggi Roberta è la dama in "pole position" tra quelle del parterre over.

"È una donna che non me la dà vinta , è una persona coinvolgente, con lei non ti annoi mai. Più che riprovare per me sarebbe un ricominciare da zero, facendo tabula rasa del bassato", ha dichiarato Vicinanza.

I fan sperano nel ritorno di fiamma tra Roberta e Alessandro

A questo punto anche i fan della trasmissione sperano che per Alessandro possa esserci un nuovo inizio assieme alla dama napoletana.

"Mi auguro che possa ritrovare davvero la sua felicità con Roberta e dimenticare Ida definitivamente", ha commentato un utente su Facebook sperando nel ritorno di fiamma della coppia.

"Sarebbe stupendo vederli assieme come una coppia a tutti gli effetti, sono davvero belli", è il commento di un altro spettatore social del programma di Canale 5.

"Alessandro è un bravissimo ragazzo e merita di essere sereno, spero che la Di Padua possa essere quella giusta", ha scritto ancora qualcun altro in rete.

"Questo ragazzo merita un nuovo inizio, Ida non era la persona adatta per lui e l'evolversi della loro storia d'amore ne è stata la chiara dimostrazione, speriamo bene per il suo futuro", ha commentato un altro utente sul web.