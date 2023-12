Sabato 9 dicembre 2023 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Stando a quanto emerso dagli ultimi sondaggi fatti dal portale Grande Fratello forumfree a cui, alle 10.30 dell'8 dicembre, hanno partecipato 1.613 utenti, a uscire dalla casa dovrebbe essere Mirko.

Grande Fratello, i sondaggi aggiornati all'8 dicembre

Nella scorsa puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 4 dicembre 2023, in nomination sono finiti quattro concorrenti: Sara Ricci, Anita Olivieri, Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La domanda posta dal televoto è in positivo e chiede al pubblico da casa chi, tra i concorrenti in nomination, si voglia salvare.

Il gieffino meno votato però questa volta sarà eliminato.

Stando a quanto emerso dagli ultimi sondaggi a cui hanno partecipato i fan del programma sul Grande Fratello forumfree, ad avere la meglio dovrebbe essere Sara Ricci, con circa il 44.20% di preferenze. A seguire dovrebbe esserci poi la nuova entrata Perla Vatiero, con il 23.93% di gradimento. Terzo posto invece per Anita, salva con il 19.22% di voti. Ad essere ultimo e quindi a rischiare l’eliminazione Mirko Brunetti, con solo il 12.65% di preferenze. Se i sondaggi dovessero risultare confermati, Mirko abbandonerebbe la casa del Grande Fratello, dando così fine al triangolo amoroso tra lui, Perla e Greta.

Le ultime notizie tra Mirko e Greta, Fiordaliso a lei: 'Secondo me sei ancora innamorata di lui'

Intanto nella casa del Grande Fratello il triangolo amoroso tra Mirko, Perla e Greta, continua. La querelle, iniziata questa estate a Temptation Island e trasferitasi poi al GF, sta inevitabilmente appassionando anche fuori dalla casa, tanto che alcuni fan di Greta e Mirko, hanno spedito nella giornata di giovedì 7 dicembre un aereo per la coppia.

Sopra la casa del Grande Fratello è infatti volato uno striscione con scritto “Greta e Mirko, al cuore non si comanda. Meno orgoglio”. L’imprenditore, dopo aver visto questo bellissimo gesto, ha esordito dicendo: “Grazie mille, non è facile ma grazie veramente. Non me l’aspettavo, sono sincero”. Dal canto suo Greta ha invece replicato dicendo “A qualcuno evidentemente siamo arrivati”.

Nel corso della serata di giovedì 7 dicembre a intervenire nella vicenda è stata Fiordaliso, che ha deciso di confrontarsi con Greta: “Secondo me sei ancora innamorata di lui”. Pur ammettendo di provare ancora dei forti sentimenti per il suo ex fidanzato, Greta ha spiegato di non voler fare dei passi indietro: “Provo un sentimento legato al pensiero che avevo di quella persona. Ma quando dico che non ci tornerei mai, sono sincera. A me va bene così”. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà il triangolo amoroso: al di fuori non tutti però vedrebbero di buon occhio un ritorno di fiamma tra Rossetti e Brunetti, in primis il fratello di lei che ha accusato il 26enne di provare ancora dei sentimenti per Perla.