Nelle nuove puntate di Un posto al sole dall'11 al 15 dicembre 2023 Roberto e Marina resteranno spiazzati dal cambiamento di Lara, che si mostrerà pentita delle terribili azioni commesse nell'ultimo periodo.

I due coniugi, però, non si fideranno ciecamente della donna e sospetteranno che stia portando avanti una sceneggiata.

Intanto Rossella si scontrerà nuovamente con il suo fidanzato Riccardo per questioni lavorative, ma potrà viceversa contare sul supporto di Nunzio.

Roberto dubita di Lara Martinelli: anticipazioni di Un posto al sole al 15 dicembre

Lara Martinelli si risveglierà dal coma e potrà finalmente raccontare la sua versione sull'aggressione subita in carcere. Un momento di grande apprensione per Roberto e Marina, consapevoli del fatto che se dovesse venire fuori il nome di Gabriella loro due si ritroverebbero nei guai.

La donna, però, dimostrerà di essere completamente cambiata rispetto al passato e si mostrerà pentita delle azioni compiute nei confronti delle persone a lei care.

Un cambiamento radicale che non convincerà fino in fondo Roberto che, avendo vissuto una turbolenta storia d'amore con Martinelli, sa benissimo fino a che punto può spingersi per raggiungere i suoi obiettivi.

Nunzio supporta Rossella, Ornella verso il pensionamento

Spazio poi al personaggio di Ornella, che riuscirà a salvare la vita a Don Raimondo dopo il malore improvviso che lo ha visto protagonista alla manifestazione contro la malavita presieduta dal prete stesso e da Giulia.

Nonostante il grande lavoro svolto e i complimenti che riceverà da tutta la sua equipe medica, Ornella resterà ferma sulla sua decisione di fare richiesta di pensionamento, seppur in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Rossella intanto comunicherà la sua intenzione di iniziare a lavorare sulle ambulanza, ma finirà per scontrarsi con Riccardo che non approverà la sua scelta.

La ragazza potrà però contare sul sostegno di Nunzio che, ancora una volta, riuscirà a darle tutto il supporto necessario e a difendere le sue decisioni lavorative.

Ipotesi sul futuro di Rossella e Nunzio

Alla luce di queste nuove trame, non si esclude che in futuro la figlia di Silvia possa rendersi conto di non essere pronta a convolare a nozze insieme a Riccardo, tanto da mettere in discussione il loro fatidico e atteso "sì" sull'altare.

Le numerose incompatibilità caratteriali potrebbero spingere Rossella ad annullare l'evento e ciò le permetterebbe di guardare nuovamente con occhi diversi Nunzio che, in questi mesi, non ha mai nascosto la sua sofferenza per la lontananza dalla giovane dottoressa: anche i fan sperano che Rossella e Riccardo si dicano addio per far si che lei possa intavolare un nuovo rapporto proprio con Nunzio. Gli sceneggiatori li ascolteranno nello sviluppo della storyline?