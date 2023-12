Le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Cristina porterà avanti la frequentazione con Alessandro anche se in studio svelerà di essere interessata pure a Mario, il pretendente che sta conoscendo Ida Platano.

Nel frattempo tra Beatriz e Tina è scoppiata un'accesa lite in studio, al punto che la corteggiatrice non è riuscita a trattenere le lacrime.

La dama Cristina si dichiara per Mario: anticipazioni Uomini e donne

Cristina e Alessandro continuano a conoscersi meglio fuori dallo studio e anche questa settimana hanno avuto modo di trascorrere del tempo in compagnia in esterna.

Tra i due non sono mancati i momenti di tenerezza, tra braci a stampo e abbracci: tutto sembrava procedere per il verso giusto ma, in studio, la dama ha ammesso di essere interessata anche ad un altro protagonista di questa edizione.

Le anticipazioni del talk show rivelano che la dama del trono over ha fatto il nome di Mario, attuale corteggiatore di Ida Platano, come suo prototipo di uomo ideale.

La dama ha ammesso che nel caso in cui Mario dovesse abbandonare il parterre del trono classico e quindi chiudere la sua frequentazione con Ida, lei potrebbe fare un tentativo per cercare di conoscerlo meglio. Una notizia che sicuramente non renderà felice la tronista in carica, la quale si ritrova a fare i conti con una "nemica" in più in studio.

Beatriz litiga con Tina Cipollari e scoppia in lacrime

Spazio poi alle vicende di Brando rientrato in studio dopo l'assenza dalla registrazione del 20 dicembre. Il tronista ha assistito ad una durissima lite in studio tra Tina e Beatriz: tra le due i toni sono stati particolarmente accesi al punto che la corteggiatrice non ha trattenuto le lacrime.

Lui ha poi fatto delle esterne sia con Beatriz che con Raffaella, ma il bacio è scattato solo con la seconda pretendente.

Le vicende di Alessandro, Roberta e Cristina: a che punto eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della trasmissione, Alessandro aveva ammesso il suo spiccato interesse nei confronti di Cristina, finendo per deludere le aspettative di Roberta, la quale sperava di poter costruire un rapporto di conoscenza esclusiva con il cavaliere napoletano.

In un primo momento Cristina non sembrava disposta a lasciarsi andare a questa nuova conoscenza per non fare un torto a Roberta ma, alla fine, ha cambiato idea e i due hanno iniziato a frequentarsi fuori dallo studio del talk show di Maria De Filippi.

Roberta, invece, ha preferito mollare la presa: la dama ha scelto di abbandonare definitivamente il cast del trono over e uscire di scena dalla trasmissione rinunciando ad Alessandro e alla possibilità di conoscere nuovi cavalieri.