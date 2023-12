Nella quarta stagione di Terra Amara Saniye morirà e sarà la polizia a comunicare la notizia a Gaffur. Si recherà a Villa Yaman e gli annuncerà che la moglie è morta in un incidente stradale. Sarà una notizia che sconvolgerà la vita di Gaffur, che faticherà a immaginarsi senza Saniye.

Saniye e Gülten coinvolte in un incidente stradale

Saranno alcuni automobilisti di passaggio a trovare i corpi di Saniye e Gülten in mezzo alla strada. Ovviamente le riconosceranno e si renderanno che la moglie di Gaffur è morta, per questo copriranno il corpo con alcuni fogli di giornale.

Per quanto riguarda Gülten, invece, capiranno che è ancora in vita perché la sua mano di muoverà.

Penseranno di chiamare subito la polizia e di portare la povera Gülten in ospedale, visto che ha ancora qualche possibilità di salvarsi.

In villa tutti parlano del matrimonio annullato di Züleyha

Intanto in villa la vita scorrerà più o meno tranquillamente. L'argomento del giorno sarà Züleyha che ha annullato le nozze con Hakan. La ragazza, infatti, ha scoperto che è coinvolto nell'omicidio di Fekeli e non se la sentirà di convolare a nozze con lui.

I dipendenti della villa, tra cui Gaffur, Raşit e Fadik, ma anche Çetin discuteranno della cosa in giardino, fino a quando arriverà la polizia, che purtroppo non avrà buone notizie per Gaffur.

Gaffur e la sua continua 'lotta' contro Raşit

"Spero che non siano cattive notizie", dirà Gaffur, senza immaginare che la polizia a breve gli comunicherà qualcosa che gli sconvolgerà la vita. Il poliziotto faticherà a parlare, anche perché gli inquilini della villa lo interromperanno in continuazione, visto che crederanno che sia arrivato da loro per arrestare Züleyha.

Dopo diversi tentativi il poliziotto avrà modo di dire che non è lì per Züleyha: "Allora è venuto qui per Raşit - dirà Gaffur - è un disertore vero? Non ha fatto il servizio militare". Raşit sarà imbarazzato, lui ha fatto il servizio militare e non c'entra nulla in questa storia.

Gaffur scopre che Saniye è morta

"C'è stato un incidente mortale nel distretto di Kozan, qualcuno ha investito due persone ed è fuggito", annuncerà il poliziotto e Gaffur, senza pensare minimamente a ciò che sta dicendo, incolperà Raşit di aver investito quelle due persone.

L'imbarazzo regnerà a Villa Yaman fino a quando il poliziotto bloccherà Gaffur e gli dirà: "Mi dispiace, Saniye è morta". L'uomo si rivolgerà anche a Çetin: ''Mi dispiace anche per te, tua moglie Gülten è rimasta gravemente ferita". Gaffur andrà fuori di testa e non riuscirà a credere ciò che sta succedendo. Tutti proveranno a calmarlo, ma non ci sarà nulla da fare.

L'interprete di Gaffur arriva a Verissimo

L'interprete di Gaffur molto presto sarà ospite di Verissimo, il talk show del weekend di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Ha registrato l'intervista a fine novembre, ma verrà proposta al pubblico durante la puntata di sabato 16 dicembre.

Bülent Polat avrà modo di parlare non solo della sua esperienza in Terra amara, ma anche di raccontare degli aneddoti della sua vita privata.