"Sono triste ma allo stesso tempo penso che domani.... Succederà": a pronunciare questa criptica frase Anita Olivieri al Grande Fratello prima di essere censurata dalla regia.

Al momento non è dato sapere a cosa si riferisse, l'impressione è che la ragazza sia al corrente di un qualche evento che accadrà all'esterno del programma.

La conversazione finita al centro delle polemiche

Nel pomeriggio di ieri, durante una conversazione avvenuta con Rosy Chin, Anita Olivieri ha affermato: "Sono triste ma allo stesso tempo penso che domani.... Succederà".

“Sono triste ma allo stesso tempo penso che domani …succederà”

( nel frattempo ha guardato la telecamera)



È scattata subito la censura, chissà quale soffiata ha ricevuto dai piani alti 👀



#GrandeFratello pic.twitter.com/GNWKzb4qpS — Giulia🧶 (@commentocose__) December 15, 2023

Sebbene la diretta interessata abbia continuato a parlare, la regia ha preferito censurare la conversazione tranciando di fatto di netto per ogni spettatore la possibilità di capire a cosa si stesse riferendo.

Le ipotesi dal web

Le parole pronunciate da Anita Olivieri non sono passate inosservate a chi in quel momento era sintonizzato su Mediaset Extra. Sul social X (ex Twitter) alcuni utenti hanno formulato delle ipotesi sulla criptica frase della concorrente: "È scattata subito la censura, chissà quale soffiata ha ricevuto dai piani alti".

Un altro utente ha avanzato la sua teoria: "Le avranno detto nel confessionale che domani Varrese sarà squalificato": sui social è infatti finito in tendenza l'hashtag #fuorivarrese per via dell'atteggiamento e dei modi aggressivi spesso utilizzati dall'attore nei confronti di Beatrice Luzzi. Tra i vari utenti c'è anche chi ha sostenuto che Anita Olivieri venga costantemente informata su ciò che accade all'esterno del Reality Show, cosa che andrebbe a braccetto con un'altra fantasiosa teoria, ovvero che la Olivieri abbia un flirt con uno degli autori del GF.

In ogni caso si tratta solamente di pettegolezzi di gossip: l'unica volta in cui Anita Olivieri ha ricevuto informazioni dall'esterno da parte di sua madre è addirittura finita in nomination d'ufficio in seguito ad un provvedimento disciplinare.

Anita Olivieri: gaffe di un autore

Anche nei giorni scorsi si è assistito ad un altro evento con 'protagonista' la regia: mentre Federico Massaro stava parlando infatti in giardino con Rosy Chin per chiederle alcuni consigli su come avvicinarsi proprio ad Anita Olivieri, si è udita la voce di un autore che da sotto ha affermato stizzito "Sta parlando di Anita con quella".

A quel punto Massaro, con tono ironico, ha chiesto all'autore di ripetere la frase: "Grande, ripeti". Chin invece si è risentita per essere stata etichettata come "quella" anziché col suo nome e cognome.

Anche in questo caso, sui social gli utenti hanno ipotizzato che si trattasse dell'autore che si è invaghito di Anita Olivieri e che sarebbe quindi geloso di un possibile avvicinamento da parte di Massaro. Inutile evidenziare come ancora una volta si stia parlando solo di ipotesi e pettegolezzi nulla più.