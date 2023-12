Nelle nuove puntate di Terra amara in programma fino al 16 dicembre su Canale 5 il figlio di Mujgan accuserà dei gravi problemi di salute, tanto che Fekeli, Mujgan e Lutfiye temeranno per la sua vita. Cumali, invece, confiderà a Saniye di essere il vero padre di Uzum dopo aver trovato lavoro alla tenuta.

Anticipazioni Terra amara: il figlio di Mujgan ha la meningite

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Saniye caccerà Cumali dalla tenuta dopo averlo visto troppo vicino a Uzum. Fikret, invece, farà domanda per adottare Kerem Ali, sebbene i parenti di Mujgan potrebbero volere la sua custodia.

Umit, intanto, apparirà spaventata, dato che crederà che Demir abbia intenzione di ucciderla. Di conseguenza, la donna cercherà l'aiuto di Fikret, al quale rivelerà di essere in attesa di un bambino. L'uomo le offrirà il suo aiuto per farla scappare da Cukurova se non venisse richiamato alla tenuta di Fekeli per un grave contrattempo. Un avvocato, infatti, avrà intenzione di portare Kerem Ali dallo zio in America. A tal proposito, Nazire informerà che il bambino ha una febbre altissima, tanto da richiedere il ricovero urgente in ospedale. In questo frangente i medici diagnosticheranno al figlio di Mujgan una grave forma di meningite che lo farà finire in terapia intensiva per una notte.

Altun si rifiuta di aiutare Sevda

Gli uomini di Demir riusciranno a rintracciare Umit e nasconderla in un luogo segreto, in attesa dell'intervento per l'interruzione di gravidanza programmato per il giorno dopo. Sevda apparirà disperata, tanto da correre a villa Yaman dove Zuleyha si rifiuterà di darle il suo aiuto. Ma ecco che Betul rivelerà alla donna dove si trova nascosta sua figlia.

Nel frattempo, le condizioni di Kerem Ali peggioreranno ancor di più e per questo i medici si prodigheranno per salvargli la vita. L'avvocato a questo punto comprenderà che Fikret, Fekeli e Lutfiye si stanno prendendo cura del figlio di Mujgan, tanto da rinunciare alla battaglia legale per l'adozione.

Saniye scopre che Cumali è il vero padre di Uzum

Zuleyha caccerà via il dottor Ihsan dato che non vorrà costringere Umit ad abortire. Una decisione che verrà presa molto male da Demir. Sevda, intanto, chiederà dei soldi e una vettura al ricco imprenditore minacciando di raccontare alla guardia civile l'omicidio commesso da lei e Zuleyha. Demir a questo punto non avrà altra scelta se non cedere al ricatto della sua seconda madre. Infine Saniye scoprirà che Cumali è il vero padre di Uzum.

Nazan Kesal è Sevda in Terra amara

Sevda è tra i personaggi di punta di questa terza stagione di Terra amara. Il personaggio è interpretato da Nazar Kesal. L'attrice è nata il 28 marzo 1969 a Koprubasi, una cittadina turca in provincia di Manisa.

È diplomata alla facoltà di Belle arti e ha studiato recitazione presso l'università di Smirne. Dal 2005 Nazar è sposata con l'attore Ercan Kesal, dalla quale ha avuto un figlio che oggi ha 18 anni. Attualmente il suo personaggio si trova a combattere per salvare la figlia Umit che è stata rapita da Demir per costringerla ad abortire.