Ennesima disgrazia in vista per Ali Rahmet Fekeli nelle puntate di Terra Amara in onda nella settimana fino a domenica 17 dicembre. Nel buio della notte investirà un uomo e non riuscirà a darsi pace, anche perché temerà che un suo possibile arresto possa mandare a monte la custodia di Kerem Ali. Per questo Çetin si immolerà per lui: andrà alla polizia e si auto-accuserà di aver investito quell'uomo.

L'ennesimo periodo buio vissuto da Fekeli

Fekeli si ritroverà ad attraversare l'ennesimo momento buio della sua vita. Non solo metabolizzare la morte di Müjgan, ma anche la malattia del piccolo Kerem Ali.

Perché durante le prossime puntate il bambino sarà vittima di una meningite che lo condurrà quasi alla morte. Fortunatamente alla fine si salverà, ma lo spavento sarà tanto.

Oltre a tutto questo Fekeli dovrà anche affrontare la famiglia di Müjgan che vive negli Stati Uniti, che dopo aver saputo della morte della figlia volerà in Turchia per riprendersi il nipotino. Anche in questo caso le cose andranno bene, visto che il bambino rimarrà con Fekeli, ma avranno bisogno dell'intervento di un avvocato per risolvere la cosa.

Sarà così che in piena notte Fekeli partirà con Çetin per dirigersi a parlare con un nuovo avvocato che si troverà in un luogo non molto lontano da Çukurova. Si farà prendere dalla fretta e anche il nervosismo giocherà un brutto scherzo, per questo Fekeli si troverà coinvolto in un incidente stradale.

Investirà un uomo e per lui non ci sarà nulla da fare. Fekeli non riuscirà a crederci: la sua vita viene investita dall'ennesima disgrazia.

Çetin si costituisce alla polizia

Fekeli vorrà correre subito alla polizia per auto denunciarsi, ma Çetin proverà a farlo ragionare: se venisse arrestato probabilmente perderebbe la custodia di Kerem Ali, che finirebbe subito tra le mani del fratello di Müjgan.

Sarà per questo che Çetin vorrà assumersi la colpa dell'incidente e si costituirà alla polizia. Dichiarerà davanti al pm che era lui alla guida dell'auto quando è accaduto il fattaccio. Fekeli sarà distrutto, non vorrà che il ragazzo paghi per lui. I due non dovranno far altro che attendere il processo e sperare che Çetin venga scagionato per aver investito involontariamente quell'uomo.

L'arrivo a Çukurova dei Gümüşoğlu

Ma chi è l'uomo che è stato investito da Fekeli? Durante le puntate successive si scoprirà che dalla sua morte partiranno le principali vicende della quarta stagione di Terra amara, perché la persona in questione è Ercan Gümüşoğlu, ovvero il fratello di Hakan, l'ex amico di Demir che arriverà in città con una gran sete di vendetta.

Non solo vorrà vendicarsi di Fekeli per ciò che ha fatto al fratello, ma vorrà dare una bella lezione anche a Demir, visto che in passato hanno fatto affari insieme, ma l'ha abbandonato proprio nel momento in cui aveva più bisogno. Sarà un nuovo inizio per la serie, dove l'azione e la drammaticità saranno sempre in prima linea.