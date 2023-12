Nel corso della settimana che andrà dall'11 al 15 dicembre in Un posto al sole Michele comunicherà a Silvia di non poter partecipare alle spese per il matrimonio di Rossella e per questo verrà criticato da Giancarlo. Marina e Roberto cominceranno a temere per la loro serenità a causa del risveglio di Lara. Ornella deciderà di avviarsi al pensionamento contro il volere dei suoi cari.

Timore per Marina e Roberto

Dopo il risveglio di Lara dal coma, i coniugi Ferri vivranno nuovi momenti di panico. I due infatti cominceranno a temere che la donna possa rivelare la verità su l'aggressione subita in carcere per mano di Gabriella su commissione di Marina.

Martinelli dal suo letto d'ospedale si dichiarerà pentita per tutto il male provocato e sembrerà non ricordare nulla in merito a quanto accaduto in carcere.

A minare il loro sogno di famiglia felice ci sarà anche Ida, che sarà decisa a dimostrare a tutti di essere lei la vera madre di Tommaso. La ragazza consoliderà sempre di più il suo rapporto con Diego e questa nuova unione provocherà non poco fastidio a Roberto e sua moglie. I due infatti escogiteranno un nuovo subdolo piano per allontanarla dal giovane Giordano e con la scusa di volerle fare riabbracciare i suoi cari saranno pronti a rispedirla in Polonia.

Ipotesi sul futuro di Ida

Il rapporto tra la vera madre di Tommaso e Diego si farà sempre più solido.

Tra i due infatti crescerà l'intimità e la loro unione comincerà a preoccupare sul serio Marina e Roberto. I due infatti, preoccupati dal fatto che la giovane donna possa rivelare a Diego la sua reale posizione nei confronti di Tommaso, cercheranno di allontanarla da lui. Tenteranno di spedirla in Polonia fornendo a tutti come versione ufficiale la possibilità di farle riabbracciare i suoi cari, ma in realtà la motivazione sarà proprio quella di volerla separare da Diego per sempre.

Le anticipazioni ci fanno sapere di un subdolo piano elaborato dalla donna, ancora ignoto, per farla tacere definitivamente sulla faccenda. Ancora non si conoscono i dettagli di questo piano ma tutto lascia presagire che la polacca sarà in serio pericolo. Giordano infatti, pur di non veder infranto il suo sogno di famiglia felice, sarà pronta ad agire ancora una volta in maniera subdola.

Nuove tensioni tra Silvia e Michele

Rossella in vista delle sue nozze deciderà di apportare alcuni tagli in modo tale da contenere le spese. Questa sua decisione provocherà delle tensioni tra i suoi genitori. La ragazza infatti deciderà di donare una parte della sua disponibilità economica per il ripristino delle ambulanze inoltre la giovane dottoressa sarà anche determinata a voler prestare servizio proprio sulle ambulanze. La sua decisione non piacerà al suo futuro marito e per questo motivo finiranno per scontarsi nuovamente ma a sorpresa troverà l'appoggio di Nunzio. Cammarota in seguito scoprirà che Michele non potrà contribuire alle spese per il matrimonio di sua figlia perché sta già attraversando un momento difficile a causa di molte difficoltà economiche.

Anche Silvia, delusa dal comportamento di Michele si sfogherà con Giancarlo. La donna spiegherà al suo nuovo compagno che il padre di sua figlia si è tirato indietro dall'aiutare Rossella a sostenere le spese per le imminenti nozze. Giancarlo non perderai occasione per criticare Saviani ignaro dei reali motivi che l'hanno spinto a prendere questa decisione.

Il pensionamento di Ornella

Dopo aver salvato la vita a don Raimondo, Luca farà i complimenti ad Ornella e la esorterà a ripensare bene sulle sue scelte. La donna seppur entusiasta del suo successo professionale continuerà a voler lasciare la vita in corsia.

Nonostante il parere contrario di Viola e Raffaele, la dottoressa Bruni avvierà le pratiche per il suo pensionamento.

Samuel intanto sentendosi in colpa per i continui tradimenti a Speranza prenderà una decisione per cambiare l'andamento delle cose. Niko invece continuerà a lavorare da solo pensando che l'assenza di Alberto sia giustificata dalle incessanti ricerche di Clara e Federico ma in realtà il motivo di tale assenza sarà ben altro.

La decisione di Clara

Nelle puntate recentemente andate in onda i telespettatori hanno assistito alla scelta di Clara che, dopo le continue pressioni di Alberto affinché faccia vivere una vita migliore a suo figlio e, dopo essere stata fotografata in compagnia di Eduardo ha deciso di scappare via da Napoli con lui.

La donna ha preso questa decisione a causa delle pesanti affermazioni dell'avvocato Palladini: "se non lo lascerà decidere sul futuro di Federico, glielo toglierà per sempre". La decisione della donna quindi è stata dettata dalla paura di perdere per sempre il suo bambino piuttosto che dal sentimento che la lega al boss Sabbiese.